Gėlė, kuri sėjama rudenį ir žydi visą vasarą: be daigų ir persodinimo

Sėjama spalį–lapkritį, ešolcijos sėklos natūraliai peržiemoja ir pavasarį vienu metu sudygsta.
Po 40–45 dienų jos pražysta, paversdamos kiemą auksiniu arba oranžiniu kilimu.
Sėti labai paprasta – sėklas reikia išbarstyti ant žemės paviršiaus, šiek tiek pabarstyti smėliu ir palikti iki gegužės.
Ši gėlė nebijo šalčių, sausros ir nederlingo dirvožemio.
Ešolcijos lapai – ažūriniai, melsvai žali, o žiedai – švelnūs, šilkiniai, primenantys aguonas.
Jos nereikalauja laistymo (išskyrus ekstremalią sausrą), tręšimo ar ravėjimo, nes pačios slopina piktžoles.
Rezultatas – ryškus gėlynas nuo birželio iki pat šalnų, sukuriantis vasarišką nuotaiką be jokio vargo.
gėlėgėlynasgražiausias gėlynas
Rodyti daugiau žymių