Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasPasidaryk pats

Gėlė, kuri sėjama rudenį ir žydi visą vasarą: be daigų ir persodinimo

2025 m. rugsėjo 16 d. 15:25
Tai – nepretenzinga gėlė, kurią galima sėti rudenį, o vasarą ji džiugins ryškiais žiedais be papildomos priežiūros. Ešolcija idealiai tinka tiems, kurie nori turėti spalvingą gėlyną, bet nenori daug laiko skirti darbams darže.
Daugiau nuotraukų (2)
Sėjama spalį–lapkritį, ešolcijos sėklos natūraliai peržiemoja ir pavasarį vienu metu sudygsta.
Po 40–45 dienų jos pražysta, paversdamos kiemą auksiniu arba oranžiniu kilimu.
Sėti labai paprasta – sėklas reikia išbarstyti ant žemės paviršiaus, šiek tiek pabarstyti smėliu ir palikti iki gegužės.
Ši gėlė nebijo šalčių, sausros ir nederlingo dirvožemio.
Ešolcijos lapai – ažūriniai, melsvai žali, o žiedai – švelnūs, šilkiniai, primenantys aguonas.
Jos nereikalauja laistymo (išskyrus ekstremalią sausrą), tręšimo ar ravėjimo, nes pačios slopina piktžoles.
Rezultatas – ryškus gėlynas nuo birželio iki pat šalnų, sukuriantis vasarišką nuotaiką be jokio vargo.
gėlėgėlynasgražiausias gėlynas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.