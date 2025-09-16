Obuoliai supūva dar neprinokę: ar dar įmanoma išgelbėti šiųmetį derlių?

Obuolius užpuola nematomos žaizdos
Kalifornijos sodininkystės specialistai sako, kad užtenka vos mažos įtrūkusios vietos – vabzdžio įkandimo ar paukščio snapo žymės.
Per tokias žaizdeles grybas patenka į vidų, o jūs apie tai nė nenutuokiate: išorėje obuolys dar sveikas, o viduje jau pradeda pūti.
Rudo – puvinio epidemija
Britų Karališkoji sodininkų draugija perspėja apie rudą puvinį – vieną didžiausių vaismedžių priešų. Užtenka mažos dėmelės, kuri pamažu plečiasi, ir netrukus supūva visas vaisius. Dar blogiau – liga lengvai persimeta į gretimus obuolius, tad ant šakos gali sugriūti visas kekės derlius.
Šilti ir lietingi orai yra tobula terpė vaisių puviniui. Infekcija dažnai prasideda dar sode, o pamatote ją tik vėliau – kai obuoliai jau sandėlyje pradeda minkštėti ir ruduoti.
Kaip apsaugoti derlių?
Paleiskite į obelį daugiau šviesos: praretinkite obelų šakas, kad oras cirkuliuotų ir vaisiai greičiau nudžiūtų po lietaus.
Nesigailėkite išmesti supuvusių. Vienas supuvęs obuolys gali „užkrėsti“ visą dėžę.
Neužmirkykite medžių. Obelims retai reikia papildomo laistymo – užtenka lietaus.
Skinkite atsargiai. Kiekviena žaizdelė – kvietimas ligai.
Ne visada kalta liga
Svarbu žinoti, kad rudos dėmės gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, „bitter pit“ – kalcio trūkumo liga – palieka įdubusias rudas dėmes, bet tai jau ne grybas, o mitybos problema. Tokiu atveju padeda tinkamas tręšimas ir dirvos priežiūra.
Esmė paprasta: obuoliai supūva dar neprinokę tada, kai susiduria drėgmė, smulkūs pažeidimai ir grybelinės ligos. Bet kiekvienas sodininkas gali apsaugoti derlių – tereikia daugiau šviesos, oro ir šiek tiek priežiūros.