Skalbimo milteliai gadina drabužius? Taip, ir gamintojai to nesako tiesiai

Pirmiausia problema slypi tame, kad žmonės dažnai pila per daug miltelių. Kaip aiškina „Ideal Home“, perteklinis skalbiklis ne išplauna nešvarumus, o priešingai – palieka likučių, kurie įsigeria į audinį. Ant drabužių atsiranda pilkšvas sluoksnis, o skalbiniai ima prarasti spalvą ir švelnumą. Be to, tokios nuosėdos skalbyklėje kaupiasi, užkimšdamos filtrus ir palikdamos nemalonų kvapą.
Kitas svarbus dalykas – pasirinkta programa. „The Spruce“ atkreipia dėmesį, kad skalbimo milteliai, sukurti skalbimui aukštesnėje temperatūroje, naudojant šaltą vandenį neištirpsta iki galo. Tai reiškia, kad smulkios dalelės lieka audinyje, o ilgainiui pluoštas ima šiurkštėti. Todėl drabužiai greičiau nusidėvi, ypač jautresni audiniai – vilna, šilkas ar sportinė sintetinė medžiaga.
Dar viena dažna klaida – netinkamai parinkta miltelių rūšis. Pasak „Ideal Home“, universalūs skalbikliai dažnai turi stiprių baliklių, kurie agresyviai veikia spalvotus audinius. Rezultatas – blukimas, dėmių „išdegimas“ ir mėgstami marškinėliai atrodo tarsi išskalauti šimtą kartų. Gamintojai apie tai garsiai nekalba, nes jų tikslas – parodyti, jog skalbiklis „susitvarkys su viskuo“.
Specialistai pataria rinktis skalbiklius pagal audinių tipą ir spalvą: švelnesnius priemones spalvotiems drabužiams, o stipresnius – tik baltiniams, kuriuos reikia pabąlinti. Taip pat svarbu laikytis instrukcijų – „The Spruce“ primena, kad miltelių matavimo šaukštelis nėra tiesiog dekoracija. Jei pilsite „iš akies“, dažniausiai persistengsite, o tai reiškia – daugiau žalos nei naudos.
Galiausiai, ne mažiau svarbu yra skalbyklės priežiūra. Jei joje kaupiasi miltelių nuosėdos, net ir teisingai pasirinktas produktas nepateisins lūkesčių – audiniai vis tiek gali sugerti senų ploviklių likučius.
Rekomenduojama bent kartą per mėnesį paleisti tuščią skalbimo ciklą su karštu vandeniu ir šiek tiek acto – tai padeda išvalyti sistemą.
Taigi, kaltė ne visada pačiuose milteliuose, o mūsų įpročiuose. Perteklinis kiekis, netinkama programa ir neprižiūrima skalbyklė – štai kas tyliai, bet užtikrintai gadina drabužius. Žinoma, gamintojai apie tai nekalba, nes nori, kad jų produktai būtų matomi kaip visagalė priemonė nuo visų dėmių.