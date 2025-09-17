Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasPasidaryk pats

Skalbimo milteliai gadina drabužius? Taip, ir gamintojai to nesako tiesiai

2025 m. rugsėjo 17 d. 17:15
Lrytas.lt
Skalbimo milteliai daugeliui atrodo savaime suprantamas kasdienybės produktas – įberi, nustatai programą ir viskas. Tačiau specialistai įspėja: netinkamai naudojami jie gali ne tik nepašalinti purvo, bet ir sugadinti jūsų drabužius. 
Daugiau nuotraukų (2)
Pirmiausia problema slypi tame, kad žmonės dažnai pila per daug miltelių. Kaip aiškina „Ideal Home“, perteklinis skalbiklis ne išplauna nešvarumus, o priešingai – palieka likučių, kurie įsigeria į audinį. Ant drabužių atsiranda pilkšvas sluoksnis, o skalbiniai ima prarasti spalvą ir švelnumą. Be to, tokios nuosėdos skalbyklėje kaupiasi, užkimšdamos filtrus ir palikdamos nemalonų kvapą.
Kitas svarbus dalykas – pasirinkta programa. „The Spruce“ atkreipia dėmesį, kad skalbimo milteliai, sukurti skalbimui aukštesnėje temperatūroje, naudojant šaltą vandenį neištirpsta iki galo. Tai reiškia, kad smulkios dalelės lieka audinyje, o ilgainiui pluoštas ima šiurkštėti. Todėl drabužiai greičiau nusidėvi, ypač jautresni audiniai – vilna, šilkas ar sportinė sintetinė medžiaga.
Dar viena dažna klaida – netinkamai parinkta miltelių rūšis. Pasak „Ideal Home“, universalūs skalbikliai dažnai turi stiprių baliklių, kurie agresyviai veikia spalvotus audinius. Rezultatas – blukimas, dėmių „išdegimas“ ir mėgstami marškinėliai atrodo tarsi išskalauti šimtą kartų. Gamintojai apie tai garsiai nekalba, nes jų tikslas – parodyti, jog skalbiklis „susitvarkys su viskuo“.
Specialistai pataria rinktis skalbiklius pagal audinių tipą ir spalvą: švelnesnius priemones spalvotiems drabužiams, o stipresnius – tik baltiniams, kuriuos reikia pabąlinti. Taip pat svarbu laikytis instrukcijų – „The Spruce“ primena, kad miltelių matavimo šaukštelis nėra tiesiog dekoracija. Jei pilsite „iš akies“, dažniausiai persistengsite, o tai reiškia – daugiau žalos nei naudos.
Galiausiai, ne mažiau svarbu yra skalbyklės priežiūra. Jei joje kaupiasi miltelių nuosėdos, net ir teisingai pasirinktas produktas nepateisins lūkesčių – audiniai vis tiek gali sugerti senų ploviklių likučius.
Rekomenduojama bent kartą per mėnesį paleisti tuščią skalbimo ciklą su karštu vandeniu ir šiek tiek acto – tai padeda išvalyti sistemą.
Taigi, kaltė ne visada pačiuose milteliuose, o mūsų įpročiuose. Perteklinis kiekis, netinkama programa ir neprižiūrima skalbyklė – štai kas tyliai, bet užtikrintai gadina drabužius. Žinoma, gamintojai apie tai nekalba, nes nori, kad jų produktai būtų matomi kaip visagalė priemonė nuo visų dėmių.
skalbimo milteliaiskalbimo mašinaDrabužiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.