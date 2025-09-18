Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dvi stiklinės šios medžiagos į dirvą rudenį – ir svogūnai su česnakais pavasarį sprogs derliumi

2025 m. rugsėjo 18 d. 12:55

Tinkamas dirvos tręšimas rudenį prisidės prie gausaus svogūnų ir česnakų derliaus kitais metais.

Kokias trąšas reikia įterpti?
Pelenai yra kalio ir mikroelementų, gerinančių dirvožemio struktūrą, šaltinis. Reikia įterpti maždaug dvi stiklines pelenų į kiekvieną 1 kv. m sklypo.
Fosforas svarbus aktyviam šaknų sistemos vystymuisi. Svogūnams ir česnakams tręšti naudojamas superfosfatas.
Žieminiams augalams 1 kv. m dirvožemio pakanka 30 g superfosfato. Augalai lengviau ištveria žiemą ir greičiau pradeda augti pavasarį.
Kalio sulfatas stiprina augalus. Pakanka įterpti 20 g į 1 kv. m. Kaip alternatyva galima naudoti kalio magnio druską.
Kompostas – universali priemonė česnakams ir svogūnams. Rudens norma – ne mažiau kaip 5 kg į 1 kv. m. Jį galima pakeisti supuvusiu mėšlu.
