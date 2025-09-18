Dvi stiklinės šios medžiagos į dirvą rudenį – ir svogūnai su česnakais pavasarį sprogs derliumi

Kokias trąšas reikia įterpti?
Pelenai yra kalio ir mikroelementų, gerinančių dirvožemio struktūrą, šaltinis. Reikia įterpti maždaug dvi stiklines pelenų į kiekvieną 1 kv. m sklypo.
Fosforas svarbus aktyviam šaknų sistemos vystymuisi. Svogūnams ir česnakams tręšti naudojamas superfosfatas.
Žieminiams augalams 1 kv. m dirvožemio pakanka 30 g superfosfato. Augalai lengviau ištveria žiemą ir greičiau pradeda augti pavasarį.
Kalio sulfatas stiprina augalus. Pakanka įterpti 20 g į 1 kv. m. Kaip alternatyva galima naudoti kalio magnio druską.
Kompostas – universali priemonė česnakams ir svogūnams. Rudens norma – ne mažiau kaip 5 kg į 1 kv. m. Jį galima pakeisti supuvusiu mėšlu.