Kaip pasėsite garstyčias, tokį dirvožemį turėsite kitam derliui: ką čia svarbu žinoti

Garstyčios pasižymi geru sudėjimu ir sparčiu augimu, o jų vegetacijos periodas trunka tik 30–45 dienas. Augalas turi nedaug natūralių kenkėjų ir ligų, dėl to išvalo dirvą būsimiems sodinukams, pritraukia į vietą bites.
Sideratų sėja gana ekonomiška – 1 hektarui reikia nuo 200 iki 400 g sėklų.
Garstyčių kaip siderato privalumai:
sėjant garstyčias sklype padidėja dirvožemio derlingumas nenaudojant trąšų;
garstyčios apsaugo dirvožemį nuo atmosferos poveikio ir išdžiūvimo;
augalas padidina dirvos purumą ir aeraciją;
įterptos augalų liekanos tampa mitybine terpe naudingai mikroflorai vystytis;
dėl sudėtyje esančių eterinių aliejų garstyčios gali atbaidyti kenkėjus;
kultūra sugeba atsikratyti piktžolių;
garstyčios yra vertingas medunešis;
jų naudojimas leidžia laikytis sėjomainos.
Kaip ir kada sėti garstyčias
Garstyčias galima sėti ir pavasarį, ir rudenį. Augalas pradedamas sėti kovo antroje pusėje, o baigiamas rugsėjo viduryje (taikomas žiemos metodas). Dažnai sėjama po pagrindinio derliaus nuėmimo, bet jokiu būdu ne po kopūstų.
Kada sėti garstyčias rudenį
Rudenį garstyčias rekomenduojama sėti nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo vidurio. Optimalus sėjos laikas – rugpjūčio pabaiga. Tai suteikia augalui pakankamai laiko vystytis prieš prasidedant šaltiems orams.
Kiek garstyčių sėklų reikia vienam hektarui?
Garstyčių sėjos norma priklauso nuo įvairių veiksnių. Vidutiniškai į hektarą sėjama 300–350 g sėklų arba apie 4 kg sėklų į 1 ha. Reikėtų nepamiršti, kad garstyčių sėklų galiojimo laikas ribotas – 3 metai, su kiekvienais metais mažėja kokybė ir daigumas.
Kaip tinkamai sėti garstyčias rudenį
Garstyčių sėja rudenį vyksta po pagrindinių kultūrų surinkimo.
Prieš sėją būtina:
kruopščiai išpurenti dirvą;
sėklas įterpti iki 7 cm gylio, tarp eilučių paliekant ne mažiau kaip 15 cm; pervažiuoti vietą grėbliu, užberti žeme;
saikingai palaistyti teritoriją.
Sideratui subrendus, vieni sklype išbarsto akėčias, kiti sukasa dirvą arba su kultivatoriumi suaria. Abu būdai laikomi vienodai veiksmingais.
Šaltinis: tsn.ua
garstyčiossėjadirva
Rodyti daugiau žymių