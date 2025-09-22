Lrytas Premium prenumerata tik
Paprastas desertas sunaikino šeimos namus: viskas virto kone trečdalio milijono eurų tragedija

2025 m. rugsėjo 22 d. 18:57
Lrytas.lt
Tai turėjo būti vos keliolikos sekundžių užkandis, bet baigėsi košmaru. Šiaurės Karolinoje (JAV) gyvenanti Amber Mowery pasakoja, kaip dukros pašildytas šokoladainio gabalėlis mikrobangų krosnelėje virto liepsnojančiu gaisru, sunaikinusiu jų šeimos namus.
22 metų Kyndall tą vakarą tikėjosi greitai pasimėgauti desertu. Ji į mikrobangę įdėjo šokoladainį, tačiau vietoje 20 sekundžių netyčia nustatė 2 minutes. Pyragas buvo padėtas ant popierinės lėkštės – ji užsiliepsnojo, dūmai akimirksniu užtvindė virtuvę, o ugnis persimetė į kitus kambarius.
Kai 46 metų Amber, tuo metu buvusi darbe, gavo panikos apimtą dukters skambutį, į namus jau riedėjo dešimt gaisrinės automobilių. Nors visi – Kyndall, jos brolis ir keturi šunys – spėjo išsigelbėti, šeima neteko visko. Nuostoliai įvertinti daugiau nei 400 tūkst. JAV dolerių (apie 345 tūkst. eurų).
„Buvau siaubingai išsigandusi. Viskas, ką kūriau daugelį metų, sudegė akimirksniu“, – sakė Kyndall. Ji prisipažįsta vis dar jaučianti kaltę, sunkiai mieganti ir net vengia gaminti maistą.
Socialiniuose tinkluose paskelbtas merginos vaizdo įrašas, kuriame matyti dūmus leidžianti mikrobangė, tapo virusinis – per kelias dienas surinko 17 mln. peržiūrų ir daugiau nei 2 mln. patiktukų. Komentaruose žmonės negalėjo patikėti, kad toks menkniekis virto visišku namų sunaikinimu.
Amber sako, kad šeimai nepavyko išgelbėti nė vieno daikto – liepsnos prarijo ne tik turtą, bet ir sentimentalią šeimos istoriją: vaikų dovanas, paveldėtus suvenyrus, prisiminimus iš kelionių. Dabar jie glaudžiasi „Airbnb“ būste.
„Visada būkite atsargūs – net jei atrodo, kad maistas nedega, jis gali sukelti gaisrą. Leiskite jam atvėsti ir turėkite planą, ką darysite nelaimės atveju“, – perspėja Amber.
