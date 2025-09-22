Paprastas desertas sunaikino šeimos namus: viskas virto kone trečdalio milijono eurų tragedija

22 metų Kyndall tą vakarą tikėjosi greitai pasimėgauti desertu. Ji į mikrobangę įdėjo šokoladainį, tačiau vietoje 20 sekundžių netyčia nustatė 2 minutes. Pyragas buvo padėtas ant popierinės lėkštės – ji užsiliepsnojo, dūmai akimirksniu užtvindė virtuvę, o ugnis persimetė į kitus kambarius.
Kai 46 metų Amber, tuo metu buvusi darbe, gavo panikos apimtą dukters skambutį, į namus jau riedėjo dešimt gaisrinės automobilių. Nors visi – Kyndall, jos brolis ir keturi šunys – spėjo išsigelbėti, šeima neteko visko. Nuostoliai įvertinti daugiau nei 400 tūkst. JAV dolerių (apie 345 tūkst. eurų).
„Buvau siaubingai išsigandusi. Viskas, ką kūriau daugelį metų, sudegė akimirksniu“, – sakė Kyndall. Ji prisipažįsta vis dar jaučianti kaltę, sunkiai mieganti ir net vengia gaminti maistą.
Socialiniuose tinkluose paskelbtas merginos vaizdo įrašas, kuriame matyti dūmus leidžianti mikrobangė, tapo virusinis – per kelias dienas surinko 17 mln. peržiūrų ir daugiau nei 2 mln. patiktukų. Komentaruose žmonės negalėjo patikėti, kad toks menkniekis virto visišku namų sunaikinimu.
Amber sako, kad šeimai nepavyko išgelbėti nė vieno daikto – liepsnos prarijo ne tik turtą, bet ir sentimentalią šeimos istoriją: vaikų dovanas, paveldėtus suvenyrus, prisiminimus iš kelionių. Dabar jie glaudžiasi „Airbnb“ būste.
„Visada būkite atsargūs – net jei atrodo, kad maistas nedega, jis gali sukelti gaisrą. Leiskite jam atvėsti ir turėkite planą, ką darysite nelaimės atveju“, – perspėja Amber.