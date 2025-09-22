Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai vasaros problema. Tačiau vandens tiekėjai pabrėžia: nors karščiai baigėsi, rezervuarai liko pustuščiai, o rudeninės liūtys nepakankamos situacijai pagerinti.
Net jei pradėtų lyti kiekvieną dieną, prireiktų metų, kad vandens atsargos grįžtų į įprastą lygį. Todėl jau dabar įspėjama, kad ribojimai tęsis ir kitą vasarą.
Pagal naujas taisykles britams griežtai uždrausta laistyti vejas ar daržus žarnomis, plauti automobilius tekančiu vandeniu, pripildyti baseinus ar sodo tvenkinius. Už pažeidimus gresia šimtų svarų baudos.
Britų spauda mirga sodininkų pasipiktinimu. Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi parudavusių vejų nuotraukomis, skundžiasi žūstančiomis gėlėmis ir daržovėmis. „Mes visą gyvenimą didžiavomės savo žaliomis vejomis, o dabar turime leisti joms nudžiūti. Tai tarsi dalis mūsų tapatybės, kuri nyksta“, – cituoja „The Independent“ Londono priemiesčio gyventoją.
Vandens tiekimo įmonės sako, kad tokie ribojimai gali tapti „naująja normalybe“. Jei klimato kaitos tendencijos nesikeis, britai turės pratintis prie kitokio gyvenimo būdo – kaupti lietaus vandenį, rinktis sausrai atsparesnius augalus ir laistyti itin taupiai.
Kol kas Lietuvoje vandens netrūksta, tačiau klimato mokslininkai perspėja: vasarų sausros mūsų krašte taip pat dažnės. Tai reiškia, kad ateityje gali tekti imtis tokių pačių priemonių kaip ir Jungtinėje Karalystėje – nuo lietaus vandens surinkimo statinių iki taupių laistymo sistemų.
„The Independent“ pabrėžia: britams tai – kultūrinis lūžis. O mums tai turėtų būti perspėjimas – klimato pokyčiai neaplenks ir Lietuvos, todėl vandens taupymo įpročius vertėtų pradėti formuoti jau dabar.