Dėl šios klaidos nuostabioji piliarožė kitąmet gali ir nepražysti – ją daro daugelis

Šie nepretenzingi augalai, galintys augti net skurdžiose dirvose, gali suteikti jūsų sodui grožio ir gyvybės, jei žinosite, kaip juos teisingai sodinti. Sodininkystės ekspertai pasidalijo pagrindiniais patarimais, kurie padės pasiekti geriausių rezultatų.
Kada sėti piliarožę: ką pataria ekspertai
Ekspertų nuomone, geriausias laikas piliarožių sėklas sodinti yra vasaros pabaiga arba rudens pradžia. Tai reikia padaryti mažiausiai 6–8 savaitės prieš pirmąsias šalnas. Tai suteiks sėkloms pakankamai laiko sudygti ir suformuoti tvirtą šaknų sistemą, kuri ištvers žiemą.
„Sodinimas šiuo laikotarpiu suteikia joms laiko suformuoti tvirtą rozetę, o tai lemia geresnį žydėjimą kitą vasarą“, – aiškina sodininkystės ekspertė Megan Edge.
Nors kai kurie sodininkai sėklas sodina patalpose žiemos pabaigoje, rudens sodinimas paprastai duoda atsparesnius augalus ir gausesnį žydėjimą.
Kur ir kaip teisingai sodinti piliarožes
Paprastai piliarožės žydi antraisiais metais po sodinimo, nes dauguma veislių yra dvimetės. Tačiau kai kurios veislės gali pražysti pirmaisiais metais, ypač jei jos auginamos patalpoje.
Piliarožės yra ne tik gražios, bet ir naudingos sodui. Dėl gilios šaknies ji gerina dirvožemio struktūrą ir padeda jį praturtinti maistinėmis medžiagomis. Tai daro ją ne tik puošmena, bet ir natūralia pagalbininke jūsų sklype.
Venkite vėlyvo rudens sodinimo, nes sėklos gali nespėti įsitvirtinti iki šalnų. Taip pat nereikėtų sodinti jų drėgnoje ar sutankintoje dirvoje, kad išvengtumėte šaknų puvimo.
Idealios vietos pasirinkimas
Piliarožė mėgsta saulę. Jai reikia saulėtos vietos, kad gausiai žydėtų. Tačiau aukšti jos stiebai yra jautrūs stipriam vėjui, todėl reikėtų pasirinkti vietą, apsaugotą nuo vėjo gūsių. Puikiai tiks sklypas prie tvoros ar namo sienos, kurie užtikrins natūralią apsaugą.
Be to, atkreipkite dėmesį į dirvą. Ji turi būti gerai nusausinta. Piliarožė nemėgsta pernelyg didelio drėgnumo, kuris gali sukelti šaknų puvimą. Pasak specialistų, ideali dirva yra derlingas priemolis, nors ji gali augti ir skurdesnėje dirvoje.
Sėklų paruošimas ir sodinimas
Dėl tvirto sėklų išorinio apvalkalo ekspertai pataria prieš sodinimą jas 12 valandų mirkyti šiltame vandenyje. Tai pagreitins daigumą.
Sėklas sodinkite maždaug 0,6 cm gylyje, atsargiai įspaudžiant jas į dirvą. Svarbu jų nepadengti žemėmis, nes daigumui reikalinga šviesa. Atstumas tarp sėklų turėtų būti apie 45–60 cm, kad augalams būtų pakankamai vietos augti.
Tinkama priežiūra
Laikykite dirvą nuolat drėgną, kol sėklos sudygs. Po to laistykite saikingai, neleidžiant susidaryti vandens sankaupoms. Reguliarus laistymas yra svarbus, ypač vasarą, tačiau per didelis drėgmės kiekis gali būti žalingas.
Šaltuose regionuose sėklas galima šiek tiek mulčiuoti žiemai. Tai apsaugos jaunas rozetes nuo stipraus šalčio ir padės joms išgyventi žiemą. Mulčias taip pat padeda išlaikyti drėgmę dirvožemyje.
Pavasarį į dirvožemį įmaišykite komposto arba trąšų, kad paskatintumėte augalo augimą.
