Rudenį visi sodininkai imasi kastuvų – bet tai didžiausia klaida, galinti kainuoti derlių

Lysvių paruošimas ateinančiam sezonui yra vienas svarbiausių darbų rudenį. Per žiemą dirvožemis prisipildys mineralinių medžiagų, kurios patenka kasant. Sniegas daug greičiau prisotina lysves drėgmės, o permirkęs dirvožemis nesutankėja. Dėl to pavasarį ją daug lengviau paruošti.
Dirvos kasimas rudenį: pliusai
Perkasimas turi daug pliusų, kai kurie iš jų akivaizdūs, o kiti – ne. Taigi, kuo naudinga ši procedūra sezono pabaigoje:
perkasant lengviau įterpti įvairių mineralinių ir organinių trąšų, nukenksminti žemę, o procedūrų poveikis padidės daug kartų;
piktžolės neturės galimybės peržiemoti, jų sėklos taip pat negalės vystytis, nes bus per giliai dirvoje;
patogeninės bakterijos, kenkėjai ir jų lervos, atsidūrę žemės paviršiuje, netrukus bus sunaikinti šalčio, cheminių medžiagų ar vėjo;
dirvožemis taps purus ir pralaidus, todėl geriau sugers drėgmę ir pavasarį greičiau įšils;
taip galėsite išvalyti sklypą nuo piktžolių, akmenų, lapų, dėl kurių pavasarį gali kilti problemų.
Kodėl nebūtina rudenį iš naujo perkasti daržą
Tačiau, nepaisant visų žemės perkasimo rudenį privalumų, ši procedūra turi ir minusų.
Visų pirma: dirvožemyje gyvena daugybė mikroorganizmų, kai kurie iš jų yra naudingi ir padeda išsaugoti dirvožemio derlingumą, tačiau kasimo metu jie taip pat atsiduria paviršiuje ir gali žūti;
didelė tikimybė, kad piktžolių sėklos išgyvens žiemą ir sudygs pavasarį.
Kaip tinkamai iškasti dirvą rudenį
Čia turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kokią kultūrą kitais metais ketinate sodinti lysvėje. Nuo to priklauso kasimo gylis:
burokėliams, bulvėms, moliūgams, morkoms, petražolėms ir melionams – iki 25–30 cm;
agurkams, pomidorams, ridikėliams, paprikoms ir ankštiniams augalams – iki 5–10 cm.
Taip pat geriau dirvos sluoksnius ne apversti, o perstumdyti tarpusavyje.
Pašalinkite piktžolių šaknis. Jei žemė per sausa ir akmenuota, reikia apversti dirvos sluoksnius.
Kasimui naudokite kastuvą arba kultivatorių.
