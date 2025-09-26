Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nemokama „trąša“? Ne! Štai kodėl supuvusius obuolius reikia surinkti dabar

2025 m. rugsėjo 26 d. 14:17
Palikti supuvusius obuolius ir kitus vaisius sode yra pavojinga – jie kenkia dirvožemiui, vejai ir patiems medžiams.
Supuvę vaisiai praturtina dirvą organinėmis medžiagomis, sudarant idealias sąlygas invazinių augalų augimui.
Dėl to piktžolės auga daug greičiau ir jas tenka nuolat naikinti.
Supuvę obuoliai – ne trąšos, o infekcijų šaltinis. Bakterijos ir grybai greitai dauginasi ir užkrečia medžius.
Sugedusių vaisių kvapas pritraukia graužikus, vapsvas ir širšes. Tai kelia pavojų sodui ir žmonėms, ypač vaikams.
Supuvę vaisiai blokuoja šviesos ir oro patekimą į žolę. Jau po paros po jais esanti veja gali pagelsti, o po kelių dienų visiškai žūti. Taip pat padidėja samanos ir grybelinių ligų atsiradimo rizika.
Šaltinis: gordonua.com
