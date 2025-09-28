Nebereikės šveisti! Paprastas būdas, kad vonia vėl švytėtų

Sudrėkinkite vonios paviršių vandeniu. Ištirpinkite sodą ir vandenį inde. Mišiniu išrinkite vonią kempine. Palikite maždaug pusvalandžiui, tada kruopščiai nušveiskite ir nuplaukite. Jei tokią procedūrą atliksite reguliariai, klausimas, kaip geriausiai išvalyti vonią, išnyks savaime.
Kaip išvalyti kalkes vonioje
Dėl blogo vandens ant vonios paviršiaus nusėda įvairios druskos ir priemaišos. Jas sunku pašalinti, tačiau padeda patikrintos buitinės priemonės.
Soda ir actas
Reikia sumaišyti 0,5 litro sodos, 0,5 litro vandens ir 1/4 litro acto. Jei vonia akrilo, actą geriau pakeisti citrinos sultimis. Užtepkite tirpalą ant vonios paviršiaus, leiskite pastovėti 1 valandą, tada nuplaukite kempine ir vandeniu.
Citrinos rūgštis ir soda
Paimkite sodos, ištirpinkite ją vandenyje, užtepkite ant paviršiaus ir leiskite pastovėti 1 valandą. Ištirpinkite citrinos rūgštį vandenyje santykiu 1:1, užpurkškite ant sodos ir nušveiskite kempine. Likusią priemonę nuplaukite šiltu vandeniu.
Geltonos dėmės
Geltonos dėmės ant vonių dažniausiai atsiranda dėl prastos vandens kokybės. Jei negalite įsirengti filtro, vonią reikia nuolat valyti.
Paimkite šiek tiek sauso baliklio ir praskieskite jį vandeniu santykiu 1:1. Įtrinkite vonią mišiniu, leiskite išdžiūti ir nuplaukite. Svarbu: šį metodą naudokite atsargiai, nes baliklyje esantis chloras gali pažeisti emalį. Akrilo vonioms jis nerekomenduojamas.
Alternatyva – soda, peroksidas ir actas:
Sumaišykite sodą ir peroksidą į pastą, užtepkite ant vonios ir po pusvalandžio nuplaukite. Praskieskite 0,5 acto šiltu vandeniu, pripilkite juo vonią ir po keturių valandų nuplaukite, nuvalydami kempine. Kartais naudojama dantų pasta – ją užtepkite ant dėmių, po 5–10 min. patrinkite kempine ir nuplaukite. Šis metodas tinka tik neįsisenėjusioms dėmėms.
Kaip išvalyti surūdijusią vonią Efektyviausios priemonės – peroksidas ir amoniakas. Inde sumaišykite 100 ml amoniako ir 50 ml peroksido, užtepkite tirpalą ant rūdžių, po 10–15 minučių nuplaukite vandeniu.