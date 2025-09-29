Vieta, kur žiema virsta vasara: užburiančios atogrąžos pačioje Lietuvoje

Projekto autorė ir vykdytoja – Landšafto architektė Milda Aidukaitė.
Užsakovui buvo svarbu, kad poilsiautojai turėtų kur leisti laiką šaltuoju metų periodu.
Tai žalioji erdvė, kur ramiai ir netrukdomai galima būti atogrąžų augalų aplinkoje.
Jo vieta sudėtinga, atsižvelgiant į tai, kad sąlygos augalams augti nėra tinkamos.
Saulė į sodo erdvę patenka tik per vieną stiklo sieną. Trūksta saulės šviesos ir augalams augti augimo sąlygų: drėgmės, reikalingos temperatūros.
Buvo rizikos, kad tokioje aplinkoje gali neaugti augalai. Viena gera sąlyga – augalai auga natūraliame dirvožemyje.
Atliktas didelis darbas parenkant augalų vietas ir rūšis, augančias tokiomis sąlygomis.
Asortimentas buvo derinamas su Žiemos sodų specialistais.
Darbo pradžioje buvo stebima oro drėgmė, temperatūra, laistymas, apšvietimas žiemos laikotarpiu. Daug pastangų buvo įdėta vykdant sodo priežiūros darbus. Pavyko.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
žiemos sodasDruskininkaiDruskininkų savivaldybė
