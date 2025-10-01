Įsirengęs 80 kv. m namą Aurimas sutaupė gerokai daugiau, nei tikėjosi: šis sprendimas tampa vis populiaresnis Lietuvoje

Įsivaizduokime – žvarbią žiemos dieną basomis žengiame per šiltas grindis. Eiti basomis ir jausti pulsuojančią grindų šilumą žvarbią žiemos dieną ar vėsesnį rudens rytą – malonumas tiek mažoms pėdutėms, tiek didelėms pėdoms. Geras jaukumo, pilnatvės jausmas apgaubia ne tik kūną, bet užlieja ir visą namų erdvę.
Šiluma, kurią gali susikurti pats
Grindinis šildymas – tai ne tik technologinis sprendimas, bet ir gyvenimo kokybės pagerinimas. Pasirinkus tinkamas medžiagas ir laikantis pagrindinių tokio šildymo įrengimo nuostatų, šildomos grindys gali tapti ne tik efektyviu, bet ir jaukiu namų akcentu. O svarbiausia – tai gali būti net pačių rankomis įgyvendintas projektas, kuris šildys ne tik grindis, bet ir širdį.
Dar visai neseniai šildomos grindys buvo laikomos prabangos ženklu. Tačiau šiandien, technologijoms sparčiai tobulėjant, jas įsirengti galima ne brangiau nei tradicinį šildymą. O jei pasirinksime tinkamas medžiagas – tai įmanoma padaryti ir patiems, be brangiai kainuojančių specialistų.
Mokymo centro TECHIN šilumos, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų kviestinis lektorius Olegas Demčenko ragina nesikratyti, o drąsiai imtis naujovių: „Jei norite grindis įsirengti naujoviškai, patikimai ir greitai – pamirškite seną šildomų grindų įrengimo ir betonavimo patirtį. Šiandien yra daugybė mokslinių naujovių, kurios ir atpigina darbus, ir juos palengvina.“
O santechnikas Gintaras Jonauskas, turintis daugiau nei 20 metų patirties, išskiria kelis esminius principus, kurie padės įrengti grindinį šildymą patikimai ir be streso.
Tvirtas pagrindas – visko pradžia
Grindų pagrindui būtina naudoti drenuojančios skaldos sluoksnį. Jis ne tik sutvirtina pagrindą, bet ir apsaugo nuo kapiliarinės drėgmės kilimo. Ant jo dedamos kokybiškos šilumos izoliacinės medžiagos, kurios užtikrina efektyvų šilumos paskirstymą ir komfortą kiekviename kambaryje.
Vietoj tradicinio betono – smėlbetonis su plastikine fibra. Tai ne tik paprastesnis sprendimas, bet ir efektyvesnis. Tokia danga yra tvirta, ilgaamžė ir puikiai tinka šildomoms grindims.
Vamzdynui montuoti rekomenduojama naudoti „Thermofloor“ plokštes. Jos lengvai susijungia, reikalauja mažiau putplasčio, o specialūs „gumbeliai“ tvirtai įspraudžia vamzdį į rėmus. Tai reiškia – jokių papildomų tinklų, plėvelių ar valandų šliaužiojimo ant kelių. Darbai vyksta greitai, o rezultatas – tolygiai šildomos grindys, kurios džiugins metų metus.
Vilniaus sodų bendrijoje gyvenantis Aurimas Valentukevičius šildomas grindis įsirengė pats, pasikonsultavęs su specialistais. Jis pasidalijo patirtimi, kurią gali įgyti daugelis.
„Patikimos, tolygiai įšylančios grindys – kas gali būti patogiau? Darbus pradėjau nuo grunto sutankinimo ir drenuojančios skaldos sluoksnio išlyginimo. Vamzdynus montavau kartu su vaikais – tai buvo ne tik efektyvu, bet ir smagu. Suklojus pirmą šilumos izoliacijos sluoksnį, užsandarinome visus plyšius perimetru. Formuoto putplasčio lapai prigulė sandariai, todėl papildomo sandarinimo praktiškai nereikėjo. 80 kv. m ploto įrengimas truko vos 2,5 valandos“, – pasakojo savo šildymą savarankiškai įsirengęs ir jaukiais namais besidžiaugiantis Aurimas.