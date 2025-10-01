Kada rudenį genėti, o kada palikti ramybėje: svarbiausia sodininkų taisyklė

„Labai pažeistus medžius su atsilupusia žieve geriau pakeisti, o sveikus – genėti etapais, kad saugiai atsigautų laja“, – paaiškino sodininkai.
Medžiai, kurie nebuvo genėti daugelį metų ir kurių laja labai sutankinta, tvarkomi palaipsniui – per dvejus trejus metus. Tai svarbu, kad vienu metu stipriai genint daugybė žaizdų nesukeltų dervos išsiskyrimo ir nesusilpnintų augalo.
Pirmaisiais metais galima praretinti ir sumažinti vainiką, o kitais metais atlikti atjauninantį genėjimą. Tačiau jei seno medžio kamienas yra pažeistas, žievė lupasi, atjauninančio genėjimo atlikti neverta – tai jau nepadės. Tokį medį geriau pakeisti nauju.
Genint svarbu laikytis kelių taisyklių:
pirmiausia pašalinti sausas, sergančias ir pažeistas šakas, tada praretinti vidinę vainiko dalį;
stipriai genėti tik sveikus, stiprius medžius, vengiant pjūvių šalia pagrindinio kamieno;
naudoti aštrius įrankius;
pjūvius apdoroti sodo vašku arba specialia apsaugine priemone, kad būtų išvengta infekcijų;
po genėjimo patręšti medį organinėmis ar mineralinėmis trąšomis ir užtikrinti drėgmės kiekį, kad jis greičiau atsigautų.
Reguliari priežiūra vegetacijos laikotarpiu apima piktžolių šalinimą, mulčiavimą ir periodišką patikrinimą, ar nėra kenkėjų.
Šaltinis: gordonua.com