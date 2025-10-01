Kada rudenį genėti, o kada palikti ramybėje: svarbiausia sodininkų taisyklė

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
BūstasPasidaryk pats

Kada rudenį genėti, o kada palikti ramybėje: svarbiausia sodininkų taisyklė

2025 m. spalio 1 d. 09:41
Neskubėkite genėti šių medžių, kad jų nesusilpnintumėte Medžių genėjimo tvarka priklauso nuo jų būklės.
Daugiau nuotraukų (1)
„Labai pažeistus medžius su atsilupusia žieve geriau pakeisti, o sveikus – genėti etapais, kad saugiai atsigautų laja“, – paaiškino sodininkai.
Medžiai, kurie nebuvo genėti daugelį metų ir kurių laja labai sutankinta, tvarkomi palaipsniui – per dvejus trejus metus. Tai svarbu, kad vienu metu stipriai genint daugybė žaizdų nesukeltų dervos išsiskyrimo ir nesusilpnintų augalo.
Pirmaisiais metais galima praretinti ir sumažinti vainiką, o kitais metais atlikti atjauninantį genėjimą. Tačiau jei seno medžio kamienas yra pažeistas, žievė lupasi, atjauninančio genėjimo atlikti neverta – tai jau nepadės. Tokį medį geriau pakeisti nauju.
Genint svarbu laikytis kelių taisyklių:
pirmiausia pašalinti sausas, sergančias ir pažeistas šakas, tada praretinti vidinę vainiko dalį;
stipriai genėti tik sveikus, stiprius medžius, vengiant pjūvių šalia pagrindinio kamieno;
naudoti aštrius įrankius;
pjūvius apdoroti sodo vašku arba specialia apsaugine priemone, kad būtų išvengta infekcijų;
po genėjimo patręšti medį organinėmis ar mineralinėmis trąšomis ir užtikrinti drėgmės kiekį, kad jis greičiau atsigautų.
Reguliari priežiūra vegetacijos laikotarpiu apima piktžolių šalinimą, mulčiavimą ir periodišką patikrinimą, ar nėra kenkėjų.
Šaltinis: gordonua.com
Ruduomedžiaigenėjimas
Rodyti daugiau žymių

