Kodėl ruduo palankus sodinimui? Rudenį dirva dar būna šilta, bet oras jau vėsesnis, todėl augalai nepatiria staigių temperatūrų svyravimų. Lietūs padeda palaikyti tolygią drėgmę, o tai itin svarbu įsišaknijimui. Skirtingai nei pavasarį, kai po lietaus dažnai užklumpa sausros ar karštos bangos, rudens sąlygos augalams yra stabilesnės.
Be to, rudenį sodinantys sodininkai įgyja pranašumą – kitų metų pavasarį nereikia švaistyti laiko sodinimui. Augalai jau būna įsišakniję ir pasiruošę intensyviam augimui.
Kokias daugiametes verta sodinti rudenį?
Sodinimui tinkamos beveik visos daugiametės gėlės. Ypač gerai prigyja:
Rudbekijos – ištvermingos ir nereiklios, jų ryškiai geltoni žiedai praskaidrina bet kokį gėlyną.
Bijūnai – geriausiai sodinti būtent rudenį, nes tada suformuoja stiprias šaknis ir pavasarį sparčiai sužaliuoja.
Vilkdalgiai – mėgsta būti dalijami ir sodinami rudenį, taip atjauninami kerai ir skatinamas gausesnis žydėjimas.
Viendienės – lengvai prigyja ir greitai suformuoja gražius kerus.
Melsvės – šešėlį mėgstančios gėlės, kurios rudens vėsoje ypač gerai adaptuojasi naujoje vietoje.
Taip pat rudenį būtina pasodinti svogūnines gėles – tulpes, narcizus, krokus, hiacintus. Jos per žiemą „subręsta“ dirvoje ir pavasarį nudžiugina gausiu žydėjimu.
Kaip sodinti ir prižiūrėti?
Pasodinus daugiametę rudenį, svarbiausia – tinkamai parinkti vietą. Dirva turi būti gerai drenuota, kad neužsistovėtų vanduo. Po pasodinimo rekomenduojama mulčiuoti kompostu ar medžio žieve, kad šaknys būtų apsaugotos nuo šalčio ir drėgmės svyravimų.
Laistymas rudenį reikalingas saikingas – svarbu, kad šaknys gautų pakankamai drėgmės, bet nebūtų užmirkusios. Jei ruduo sausas, nepamirškite reguliariai palaistyti, kol dirva dar nėra įšalusi.
Prieš didesnius šalčius kai kuriuos augalus verta pridengti eglišakėmis ar agroplėvele. Tai ypač aktualu jautresnėms rūšims, tokioms kaip rožės ar levandos.
Mitai ir klaidos
Viena didžiausių klaidų – manyti, kad rudenį sodinti per vėlu. Iš tikrųjų daugumai daugiametių pakanka kelių savaičių, kad spėtų įsišaknyti. Svarbu sodinti bent 4–6 savaites prieš žemę sukaustantį šaltį. Kitas mitas – jog rudenį pasodinti augalai blogiau žydi. Specialistai tvirtina priešingai – jie žydi gausiau, nes startuoja su jau stipria šaknų sistema.
Rudens sodinimas – tai investicija į kitą sezoną. Pavasarį, kai visi skubės sodinti, jūsų gėlynai jau bus pasirengę džiuginti žaliuojančiomis kupetomis. Be to, toks sodinimas išlaisvina laiką pavasarį – galėsite daugiau dėmesio skirti priežiūrai ar naujiems projektams.
daugiametės gėlėsRuduogėlynas
Rodyti daugiau žymių