Šio rudens atradimas: pasėsi – ir piktžolės dings, o žemė tada taps pati geriausia trąša

Sideratai – tai augalai, kurie auginami tam, kad būtų įterpti į dirvą dar žali.
Kodėl verta sodinti sideratus
Į dirvą įterptos augalų liekanos palaipsniui virsta žaliosios trąšos mase, kuri didina ir gerina organinių medžiagų kiekį dirvožemyje.
Jos gali būti naudojamos kaip mulčias.
Sideratai, padengdami žemę, gerina dirvožemio struktūrą.
Sideratai sėkmingai naudojami dirvožemio derlingumui gerinti, taip sumažinant cheminių medžiagų naudojimą ir sumažinant jų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms.
Jie užkerta kelią dirvožemio erozijai ir maisto medžiagų išplovimui.
Sideratai stabdo piktžolių augimą
Sideratai veiksmingai pritraukia vabzdžius apdulkintojus ir kontroliuoja piktžoles, patogenus ir kenkėjus.
Pagrindinės sideratų rūšys yra ankštiniai augalai, javai, kopūstai (kryžmažiedžiai), vandenžolės, astros; grikiai.
Ankštiniai sideratai
Patys nepretenzingiausi sideratai yra ankštiniai augalai. Jie pradeda augti esant 3 °C temperatūrai ir gali atlaikyti nedideles šalnas, todėl tinka bet kurioje klimato juostoje. Dėl azotą fiksuojančių bakterijų dirvožemis po ankštinių augalų praturtinamas azotu. Jos dažnai naudojamos oksiduotose dirvose, nes normalizuoja jų rūgštingumo lygį.
Be pupų ir lęšių, naudojama daugybė pašarinių (liucernos, dobilai) ir dekoratyvinių (saldieji žirniai, akacijos) ankštinių augalų rūšių. Pašarines pupas rekomenduojama sėti pelkėtose arba molingose dirvose. Pašarinės pupelės turi gerai išvystytą šaknų sistemą, galinčią drenuoti ir struktūrizuoti dirvožemį beveik 2 m gylyje. Jos normalizuoja dirvožemio pH, mažina jo rūgštingumą, turi daug mineralinių medžiagų ir fosforo junginius paverčia augalams prieinama forma. Ankštiniai sideratai yra geriausi sideratai bulvėms.
Javų sideratai
Pagrindiniai javų sideratų privalumai – samanota šaknų sistema, didelis baltymų ir kalio kiekis. Jie gali augti beveik bet kokio tipo dirvožemyje.
Labiausiai paplitę javų sideratai yra šie: rugiai, kviečiai, avižos, miežiai, paprastieji sorgai, Sudanžolės.
Avižos gerai auga rūgščiame dirvožemyje ir veiksmingai apsaugo nuo šaknų puvinių. Avižos praturtina dirvožemį augalams prieinamu kaliu, todėl po jų gerai jaučiasi pomidorai, paprikos ir baklažanai.
Rugiai dėl atsparumo šalčiui dažniau naudojami kaip žieminiai augalai, sėjami rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo mėnesį. Rugiai veiksmingai slopina ir piktžoles, ir patogeninę mikroflorą.
Miežiai pasižymi atsparumu sausrai, todėl gali būti naudojami sausringose vietovėse. Jie gali atlaikyti šalnas ir greitai sukaupia žaliąją masę, kurią prieš žydėjimą reikėtų nupjauti.
Kryžmažiedžiai sideratai
Šios šeimos augalai nepretenzingi ir atsparūs, padeda nuo piktžolių, slopina fitoftorozės sukėlėjus. Geriausias kryžmažiedžių sideratų atstovas yra baltosios garstyčios. Ji slopina piktžolių augimą, ypač veiksminga prieš beržus, saugo augalus nuo fitoftorozės, slopina kenkėjus, pavyzdžiui, žirninį pelėvirkštį ir sraiges, puikiai vilioja bites.
Hidrofiliniai augalai
Šiai grupei priklauso tokie augalai, kaip facelijos skiauterė, kuri veiksmingai kovoja su nematodais. Ji greitai auga ir yra nereikli auginimo sąlygoms, gali augti šaltomis sąlygomis ir trūkstant saulės šviesos.
Grikiai sideratai
Grikiai yra vienintelis grikių sideratų atstovas, jis mažina dirvožemio rūgštingumą, gerina jo struktūrą, atkuria kalio ir fosforo atsargas. Augalas atsparus sausroms ir neima vandens iš kaimyninių augalų.
Sorų sideratai
Sorų (amaranto) sideratai atsparūs šalčiui, patogenams ir kenkėjams, yra azoto šaltinis, gerina naudingų dirvožemio mikroorganizmų veiklą.
Kada ir kaip sėti sideratus
Paprastai sideratai sėjami prieš sėjant pagrindinius augalus arba nuėmus derlių. Praktikuojama sideratus auginti kartu su kitomis daržovėmis tuo pačiu metu. Tokiu atveju jie sėjami tarp pagrindinių augalų eilių ir laisvuose ploteliuose. Šiuo atveju geriau naudoti žemaūgius augalus, kurie neužstotų pagrindinių kultūrų.
Kokius sideratus sėti rudenį, po žiemos
Ekspertų teigimu, sėjai rudenį geriausiai tinka: paprastieji vikiai, trilapiai ankštiniai augalai, rugiai, garstyčios, facelija, lauko pupelės, grikiai.
Žieminiai sideratai žiemą sudaro dirvožemio dangą ir apsaugo nuo erozijos.
