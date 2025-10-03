Orchidėja žydės visus metus – išbandykite kavos tirpalo gudrybę

Specialistas atskleidė paprastą, bet veiksmingą būdą: kavos užpilas. Jame gausu magnio, natrio, kalio ir fosforo – elementų, kurie skatina orchidėjas formuoti naujus žiedynus. Anot gėlininko, naudojant šį tirpalą orchidėjos „žydės kaip išprotėjusios“.
Kaip paruošti trąšas orchidėjoms
Ingredientai:
3 šaukšteliai maltos kavos
verdantis vanduo
2 litrai vandens
Paruošimas ir naudojimas:
Maltą kavą užpilkite verdančiu vandeniu ir uždenkite dangčiu.
Palaukite, kol skystis atvės, tuomet nukoškite.
Gautą kavos užpilą ištirpinkite 2 litruose vandens.
Kartą per dvi savaites palaistykite orchidėjas šiuo tirpalu, stengdamiesi nepilti tiesiai ant augalo.
Rezultatas
Reguliariai tręšiamos kavos tirpalu orchidėjos tampa stipresnės, atsparesnės ir aktyviau krauna naujus žiedynus. Tinkamai prižiūrimos jos gali džiuginti ryškiu žydėjimu visus metus.
