Vienas dalykas, kurį reikia padaryti dabar – ir pavasarį išvysite visai kitokią savo hortenziją

„Tinkamai nepasiruošus, hortenzijos gali neišgyventi žiemos. Pirmiausia sodinant svarbu atsižvelgti į augalo veislę, nes skirtingos rūšys pasižymi skirtingu atsparumu šalčiui. Medžio formos ir lėliukės hortenzijos yra atsparesnės šalčiui, tačiau net ir joms reikia pasiruošti šaltam orui“, – pažymėjo sodininkai.
Hortenzijų šaknų sistema yra arti dirvos paviršiaus, todėl jos yra pažeidžiamos šalčio. Jaunus krūmus ypač reikia saugoti po persodinimo per pirmuosius vienerius ar dvejus metus.
Pasiruošimą žiemoti sudaro keli etapai:
Maitinimas kalio ir fosforo trąšomis. Rudenį hortenzijas galima tręšti spygliuočių trąšomis, nes jose yra fosforo ir kalio, kurie stiprina šaknų sistemą, didina atsparumą šalčiui ir padeda augalui geriau pasiruošti žiemai.
Nustokite laistyti, kai tik temperatūra nukrenta žemiau +15 °C.
Apatinių lapų genėjimas (likus 3–4 savaitėms iki šalnų, nupjaukite lapus iki ūglio vidurio).
Hortenzijų uždengimas su pirmosiomis šalnomis. Jauni ūgliai surišami ir apvyniojami keliais spunbondo sluoksniais. Krūmas uždengiamas eglių šakomis, pritvirtinamas ir uždengiamas agroplėvele bei lapais.
