Liko daug žalių pomidorų? Daržininkai dalijasi atradimu – ką dėti į dėžę, kad jie greičiau sunoktų

2025 m. spalio 4 d. 15:20
Lrytas.lt
Rudenį dažnai nutinka taip, kad dalis pomidorų dar nespėja sunokti lysvėse. Jei nenorite, kad juos užkluptų šalnos, geriausia nuskinti dar žalius ar pradėjusius rausti vaisius ir pasirūpinti, kad jie sunoktų namuose.
Kaip tai padaryti?
Nuskinkite žalius pomidorus. Daržininkai pataria nelaukti, kol juos sugadins šalnos – geriau sudėti į dėžę ar popierinį maišelį.
Laikykite tamsioje vietoje. Pavyzdžiui, sandėliuke ar rūsyje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių. Tokios sąlygos padeda vaisiams tolygiai sunokti.
Pridėkite prinokusių vaisių. Į dėžę ar maišelį kartu su žaliais pomidorais įdėkite 2–3 jau sunokusius pomidorus, obuolį ar bananą. Jie išskiria etileną – dujas, skatinančias nokimą.
Venkite šaldytuvo. Žemesnė nei +10 °C temperatūra stabdo nokimo procesą ir pablogina skonį.
Galite išrauti visą krūmą. Kai kurie sodininkai pataria prieš šalnas išrauti pomidorų augalą su šaknimis ir pakabinti jį šiltoje patalpoje – vaisiai sunoks tiesiog ant šakų.
Pašalinkite lapus virš vaisių. Jei dar liko šiltų dienų, lauke galima nukirpti lapus, dengiančius pomidorų kekes – taip daugiau saulės pasieks vaisius ir jie greičiau raudonuos.
