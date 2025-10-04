Liko daug žalių pomidorų? Daržininkai dalijasi atradimu – ką dėti į dėžę, kad jie greičiau sunoktų

Kaip tai padaryti?
Nuskinkite žalius pomidorus. Daržininkai pataria nelaukti, kol juos sugadins šalnos – geriau sudėti į dėžę ar popierinį maišelį.
Laikykite tamsioje vietoje. Pavyzdžiui, sandėliuke ar rūsyje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių. Tokios sąlygos padeda vaisiams tolygiai sunokti.
Pridėkite prinokusių vaisių. Į dėžę ar maišelį kartu su žaliais pomidorais įdėkite 2–3 jau sunokusius pomidorus, obuolį ar bananą. Jie išskiria etileną – dujas, skatinančias nokimą.
Venkite šaldytuvo. Žemesnė nei +10 °C temperatūra stabdo nokimo procesą ir pablogina skonį.
Galite išrauti visą krūmą. Kai kurie sodininkai pataria prieš šalnas išrauti pomidorų augalą su šaknimis ir pakabinti jį šiltoje patalpoje – vaisiai sunoks tiesiog ant šakų.
Pašalinkite lapus virš vaisių. Jei dar liko šiltų dienų, lauke galima nukirpti lapus, dengiančius pomidorų kekes – taip daugiau saulės pasieks vaisius ir jie greičiau raudonuos.