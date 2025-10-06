Vieniša mama apleistą būstą pakeitė su minimaliu biudžetu – svečiai netiki, kad viskas iš „Temu“

Celene – dviejų vaikų mama, studijuojanti akušeriją ir dirbanti psichikos sveikatos srityje. Ji prisimena, kad atsikrausčius namas buvo apgailėtinos būklės: „Lubos geltonos nuo rūkymo, grindų nebuvo, likęs senas linoleumas, sodo beveik neįmanoma buvo sutvarkyti. Net durys buvo purpurinės.“
Tačiau ji nusprendė, kad vietoj brangių meistrų išmėgins viską pati. „Žiūrėjau „YouTube“ vaizdo įrašus ir mokiausi. Dažiau sienas, perdažiau spinteles, pakeičiau rankenėles, pati klojau laminatą ir kilimus. Net laiptams padariau takelį iš likusio kilimo“, – pasakoja Celene.
Pigūs radiniai, kurie pakeitė virtuvę
Socialiniuose tinkluose Celene pasidalijo savo mėgstamiausiais pirkiniais iš „Temu“. Tai stikliniai indai, patrauklios taurės, prieskonių stiklainėliai, alyvuogių aliejaus buteliukai su dozatoriais, stilingi puodeliai. Visi jie kainavo vos kelis eurus – nuo 3 iki 15.
Ji taip pat nusipirko prabangiai atrodančius įrankius – 24 dalių juodos ir auksinės spalvos komplektą už mažiau nei 13 eurų. „Mano svečiai visada klausia, iš kur visa tai. Niekas netiki, kad iš „Temu“, – šypsosi Celene.
Kritikai nekliudo
Nors socialiniuose tinkluose pasitaiko komentarų, esą jos pastangos – „pinigų švaistymas“, Celene sako nekreipianti dėmesio. „Aš nedaug išeinu, neleidžiu pinigų pramogoms, tad kiekvieną sutaupytą svarą skiriu namams. Man tai džiaugsmas.“
Ką nusipirko iš „Temu“?
Stilingi stikliniai prieskonių stiklainėliai – sumažinti nuo 8,49 iki 4,97 EUR.
Briaunuotos stiklinės – 17,99 EUR už keturias.
24 dalių juodos ir auksinės spalvos stalo įrankių komplektas – tik 12,98 EUR.
Stilingos vandens taurės – po 3,48 EUR.
Alyvuogių aliejaus dozatoriai – du už 12,98 EUR.
Kremo spalvos taškuotas puodelis – vos 4,88 EUR.
Pamokos kitiems
Ji pabrėžia, kad net turint ribotą biudžetą galima sukurti gražius namus:
Dažai daro stebuklus – sienos ir baldai gali atrodyti kaip nauji.
Smulkmenos keičia viską – spintelių rankenėlės, kilimai ar stiklinės.
Nebrangūs tinklai – IKEA ar net JYSK siūlo daug stilingų alternatyvų.
Internetas – geriausia mokykla – „YouTube“ pilna pamokų, kaip viską pasidaryti patiems.
Šiandien Celene virtuvė atrodo prabangiai, o jos „TikTok“ vaizdo įrašai apie pigias interjero idėjas jau peržiūrėti šimtus tūkstančių kartų. Kaip rašo vienas komentatorius: „Jūsų namai – tikra svajonė. Atrodo nuostabiai.“
