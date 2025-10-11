Dar vienas būdas apsiginti nuo baisiausio rudens priešo: keli gramai prieš pelėsį

Juodasis pelėsis ne tik atrodo atgrasiai. Specialistai perspėja, kad jis gali sukelti kvėpavimo takų ligas, alergijas, astmą, o ypatingai pavojingais atvejais – net baigtis mirtimi. Todėl šią problemą reikia spręsti vos jai atsiradus.
Pasak ekspertų, yra vienas paprastas ir beveik nieko nekainuojantis būdas – ant palangės padėti nedidelį dubenį su druska.
„Nuolatinis kondensatas namuose nėra gerai. Jis sudaro sąlygas atsirasti pelėsiui, kuris gali būti pavojingas jūsų šeimai. Tereikia į seklią lėkštę ar stiklainį įberti druskos – tai itin paprastas triukas, kuris beveik nereikalauja pastangų“, – aiškina namų ir sodo ekspertas Andy Ellis iš Posh.co.uk.
Kodėl druska?
Druska yra higroskopiška medžiaga – tai reiškia, kad ji sugeria drėgmę iš aplinkos. Idėja paprasta: druskos dubuo traukia ore esantį vandens garą dar prieš jam nusėdant ant stiklo ar sienų. Taip sumažėja kondensato kiekis, o kartu ir pelėsiui tinkama terpė.
Drėgmė patalpose kaupiasi dėl įvairių kasdienių veiklų – maisto gaminimo, skalbimo, prausimosi ar net kvėpavimo. Kai vandens garai atsitrenkia į šaltą lango paviršių, jie virsta lašais. Būtent toks kondensatas sudaro puikias sąlygas pelėsiui daugintis.
„Druska geba natūraliai sugerti drėgmę ir iš esmės sausina orą. Kai drėgmės ore mažiau, ant stiklo susidaro mažiau lašelių. Kiek druskos reikia, priklauso nuo lango dydžio, bet paprastai pakanka vieno nedidelio dubens kelioms dienoms“, – aiškina A. Ellis.
Specialistas priduria, kad nesvarbu, kokią druską naudosite – jūros, akmens ar paprastą stalo, visos veiks vienodai. Su laiku druska pradeda drėkti ir sulipti, tada ją reikia pakeisti nauja.
Ar tai visada veikia?
Vis dėlto ekspertai pripažįsta, kad druskos metodas ne visada duoda rezultatą. Druska pradeda efektyviai sugerti drėgmę tik tada, kai santykinė oro drėgmė siekia bent 74 proc. Tuo metu vidutinė drėgmė namuose paprastai būna apie 50 proc.
Tai reiškia, kad triukas pasiteisins tik tuose būstuose, kur oras ypač drėgnas – pavyzdžiui, kai namuose nuolat verdamas vanduo, daug skalbiama ar dažnai maudomasi.
Ką dar rekomenduoja specialistai?
Vienas iš patikimiausių būdų išvengti pelėsio – reguliarus vėdinimas. Atidarius langus, šiltas drėgnas oras išeina, o į vidų patenka vėsesnis ir sausesnis. Tačiau daugelis žmonių to vengia rudenį ir žiemą, nes taip prarandama šiluma.
Dėl to druskos dubuo gali tapti bent laikina pagalba. Tai nekainuoja beveik nieko, o pabandyti verta – galbūt pavyks išvengti pelėsio.
Kodėl juodasis pelėsis toks pavojingas? Pelėsis išskiria alergenus, dirgiklius ir kartais net toksinus. Įkvėpti ar prisiliesti prie pelėsio sporų gali sukelti slogą, čiaudulį, akių paraudimą, odos bėrimus, o astma sergantiems – net priepuolius.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kai kurie pelėsių gaminami mikotoksinai gali sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimus, o užsikrėtus dideliais jų kiekiais – net imuninės sistemos silpnėjimą ar onkologines ligas.
Todėl gydytojai pabrėžia: pelėsį reikia šalinti nedelsiant, nes ilgalaikis poveikis organizmui gali būti labai pavojingas.