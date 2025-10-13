Kinai tarakonų atsikrato tik taip: sumaišo dvi priemones – ir ūsuočiai sprunka

Pirmiausia paruoškite tirpalą: sumaišykite valgomąjį actą ir vandenį lygiomis dalimis. Šiuo tirpalu kruopščiai išplaukite visas namų grindis, nepraleisdami visų kampelių, plyšių ir sunkiai pasiekiamų vietų po baldais. Tarakonams acto kvapas yra labai nemalonus, todėl jie stengsis palikti apdorotą teritoriją.
Kai acto kvapas šiek tiek išsisklaidys, pakartokite valymą, bet šį kartą į vandenį įlašinkite keletą lašų pasirinktų eterinių aliejų. Gerai išplaukite grindis, ypatingą dėmesį skirdami grindjuostėms, kad sukurtumėte patvarų atbaidantį barjerą. Eteriniai aliejai ne tik atbaido tarakonus, bet ir padeda kovoti su kitais įkyriais vabzdžiais – tokiais kaip uodai, vorai ir netgi blakės.
Pagrindinis šio metodo privalumas – visiška sauga jums, jūsų vaikams ir augintiniams, nes naudojami tik natūralūs komponentai. Tai leidžia sukurti tarakonams netinkamą gyvenamąją aplinką ir išvengti potencialiai pavojingų cheminių medžiagų naudojimo.