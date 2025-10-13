Specialiai pomidorų augintojams: apie šį triuką nežino net patyrę sodininkai

Pirmiausia, prinokę pomidorai gali tapti labai veiksmingu ir naudingu trąšų šaltiniu – nes juose yra daug maistinių medžiagų. Jos padės pagerinti kitų daržovių augimą.
Pomidoruose yra azoto, fosforo ir kalio. Skaidantis žemėje, šios medžiagos padeda kitiems augalams geriau vystytis, formuoti didelius vaisius ir apsaugo nuo ligų.
Be to, jei turite skanių pomidorų, galite juos užkasti lysvėje, kad taip išplatintumėte jų sėklas. Kitą sezoną savaime užaugę pomidorai duos sultingų vaisių. Tai labai svarbu ekologiškai sodininkystei.
Skilimo metu pomidorai taip pat išskiria organines medžiagas, kurios pagerina dirvos aeraciją ir sulaiko drėgmę. Tai reikalinga, kad lysvės taptų purios ir palankesnės augalų šaknų augimui.
Pomidorai taip pat turi natūralių fungicidų, kurie darže neleis plisti grybelinėms ligoms -o tai taip pat padidins kito sezono derlingumą.
Be to, toks metodas taip pat padeda atsikratyti nereikalingų atliekų. Dažnai daržininkai tiesiog išmeta sugadintus pomidorus. Tačiau juos visada galima panaudoti kaip vertingą išteklių, rašo tsn.ua.