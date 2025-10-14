Nesodinu žieminių česnakų, nepažiūrėjęs į beržą: jis „parodo“ geriausią dieną sodinimui

Kada geriausia sodinti
Laikas priklauso nuo regiono:
Šiaurėje – rugsėjo vidurys–spalio pradžia
Vidurinėje juostoje – rugsėjo pabaiga–spalio vidurys
Pietuose – spalis–lapkričio pradžia
Gamtos ženklai
Kalendorius – gerai, bet gamta patars tiksliau. Atkreipkite dėmesį į medžius:
Beržas: kai pusė lapų pagelsta – po savaitės laikas sodinti.
Klevas: kai visiškai nukritę lapai, dirva jau paruošta.
Idealios sąlygos česnakui:
Dieną: +5…+10 °C
Naktį: 0…–3 °C, kai ateina pirmosios šalnos
Dirvos temperatūra 5 cm gylyje: +7…+10 °C
Svarbu, kad iki nuolatinių šalnų liktų 3–4 savaitės – to pakanka įsišaknyti, bet per mažai sudygti.
Sodinimo taisyklės
Dirva turi būti vidutiniškai drėgna – ne šlapia ir ne sausa.
Sodinimo gylis: 5–7 cm (lengvose dirvose – šiek tiek giliau).
Po sodinimo būtina mulčiuoti durpėmis, kompostu arba pjuvenomis.
Dažnos klaidos
Sodinti per anksti į šiltą žemę: daigai sudygsta ir užšąla.
Sodinti per vėlai į šaltą dirvą: silpnas įsišaknijimas, augalai žūsta.
Naudoti šviežią mėšlą: daigai gali supūti.
Patyrusių sodininkų patarimas
Jei abejojate dėl sodinimo laiko, sodinkite šiek tiek vėliau. Nepilnai įsišakniję česnakai pavasarį greitai pasiveja, o sudygusios skiltelės žiemą gali žūti. Pagrindinė taisyklė – stebėkite medžius, temperatūrą ir prognozę. Gamtos ženklai patikimesni už kalendorių: taip česnakai išgyvens žiemą ir pavasarį duos stiprų, sveiką derlių.