Nesodinu žieminių česnakų, nepažiūrėjęs į beržą: jis „parodo“ geriausią dieną sodinimui

2025 m. spalio 14 d. 10:38
Pagrindinis tikslas sodinant česnakus rudenį – pasirinkti tokį laiką, kad skiltelės spėtų įsišaknyti iki šalčių, bet nepradėtų per anksti dygti. Klaida parenkant laiką gali baigtis jų iššalimu arba silpnu pavasariniu augimu.
Kada geriausia sodinti
Laikas priklauso nuo regiono:
Šiaurėje – rugsėjo vidurys–spalio pradžia
Vidurinėje juostoje – rugsėjo pabaiga–spalio vidurys
Pietuose – spalis–lapkričio pradžia
Gamtos ženklai
Kalendorius – gerai, bet gamta patars tiksliau. Atkreipkite dėmesį į medžius:
Beržas: kai pusė lapų pagelsta – po savaitės laikas sodinti.
Klevas: kai visiškai nukritę lapai, dirva jau paruošta.
Idealios sąlygos česnakui:
Dieną: +5…+10 °C
Naktį: 0…–3 °C, kai ateina pirmosios šalnos
Dirvos temperatūra 5 cm gylyje: +7…+10 °C
Svarbu, kad iki nuolatinių šalnų liktų 3–4 savaitės – to pakanka įsišaknyti, bet per mažai sudygti.
Sodinimo taisyklės
Dirva turi būti vidutiniškai drėgna – ne šlapia ir ne sausa.
Sodinimo gylis: 5–7 cm (lengvose dirvose – šiek tiek giliau).
Po sodinimo būtina mulčiuoti durpėmis, kompostu arba pjuvenomis.
Dažnos klaidos
Sodinti per anksti į šiltą žemę: daigai sudygsta ir užšąla.
Sodinti per vėlai į šaltą dirvą: silpnas įsišaknijimas, augalai žūsta.
Naudoti šviežią mėšlą: daigai gali supūti.
Patyrusių sodininkų patarimas
Jei abejojate dėl sodinimo laiko, sodinkite šiek tiek vėliau. Nepilnai įsišakniję česnakai pavasarį greitai pasiveja, o sudygusios skiltelės žiemą gali žūti. Pagrindinė taisyklė – stebėkite medžius, temperatūrą ir prognozę. Gamtos ženklai patikimesni už kalendorių: taip česnakai išgyvens žiemą ir pavasarį duos stiprų, sveiką derlių.
