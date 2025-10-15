Druskininkų meras R. Malinauskas sugalvojo naują iššūkį, kurį jau paskelbė savo „Facebook“

„Roges ruošk vasarą, narcizus sodink rudenį. Taip ir darome“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, dalydamasis vaizdais iš sodinimo darbų.
Šiemet į žemę suguls daugiau nei 121 tūkstantis narcizų svogūnėlių. Tai – kasmetinė tradicija, kurią Druskininkai puoselėja jau daugiau nei dešimtmetį. Kas 2–3 metus gėlynai atnaujinami, kad pavasarį vėl sužydėtų nauja geltonų žiedų banga.
Pirmieji narcizai Druskininkuose pasodinti dar 2011-aisiais, kai rudenį į žemę sudėta apie 130 tūkstančių svogūnėlių. Pavasarį žydėjimas buvo kuklus, bet įspūdis liko toks stiprus, kad iniciatyva tapo tradicija.
Šiandien Druskininkų narcizų laukai jau užima daugiau kaip 1,4 hektaro, o iš viso čia auga per pusę milijono svogūnėlių. Miesto vadovas juokauja – netikintys gali patys atvykti pavasarį ir pabandyti suskaičiuoti.
Druskininkai vis labiau įtvirtina savo vardą kaip Lietuvos narcizų sostinė – miestas, kuriame pavasaris prasideda anksčiau, o žiedų jūra kasmet traukia ne tik vietinius, bet ir svečius iš visos Lietuvos.
