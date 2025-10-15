Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Druskininkų meras R. Malinauskas sugalvojo naują iššūkį, kurį jau paskelbė savo „Facebook"

2025 m. spalio 15 d.
Lrytas.lt
Druskininkai vėl ruošiasi pavasario stebuklui. Kol dauguma ilsisi po sezono, čia – darbymetis: miesto narcizų laukuose sodinami tūkstančiai svogūnėlių.
„Roges ruošk vasarą, narcizus sodink rudenį. Taip ir darome“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, dalydamasis vaizdais iš sodinimo darbų.
Šiemet į žemę suguls daugiau nei 121 tūkstantis narcizų svogūnėlių. Tai – kasmetinė tradicija, kurią Druskininkai puoselėja jau daugiau nei dešimtmetį. Kas 2–3 metus gėlynai atnaujinami, kad pavasarį vėl sužydėtų nauja geltonų žiedų banga.
Pirmieji narcizai Druskininkuose pasodinti dar 2011-aisiais, kai rudenį į žemę sudėta apie 130 tūkstančių svogūnėlių. Pavasarį žydėjimas buvo kuklus, bet įspūdis liko toks stiprus, kad iniciatyva tapo tradicija.
Šiandien Druskininkų narcizų laukai jau užima daugiau kaip 1,4 hektaro, o iš viso čia auga per pusę milijono svogūnėlių. Miesto vadovas juokauja – netikintys gali patys atvykti pavasarį ir pabandyti suskaičiuoti.
Druskininkai vis labiau įtvirtina savo vardą kaip Lietuvos narcizų sostinė – miestas, kuriame pavasaris prasideda anksčiau, o žiedų jūra kasmet traukia ne tik vietinius, bet ir svečius iš visos Lietuvos.
