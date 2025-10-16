Šių medžių geriau nesodinkite prie namo – prisidarysite rimtų bėdų

Taip nutinka todėl, kad augalui trūksta drėgmės ir jis gali augti giliai po pastatu, ieškodamas maisto. Kokių medžių geriau nesodinti šalia namų, kad išvengtumėte pamatų griūties ir žemės išdžiūvimo?
Ąžuolas, stambių rūšių gluosniai, uosiai ir klevai. Šie medžiai turi galingą šaknų sistemą, todėl pasodinti šalia namo jie gali lengvai pažeisti pamatus. Laikui bėgant sienose taip pat gali atsirasti įtrūkimų.
Pušys. Ten, kur auga pušis, kiti augalai neauga. Nukritus spygliams pradeda gelsti net žolė, todėl galite pamiršti apie gėlynus su gėlėmis ar kitais augalais.
Tuopos. Šio medžio geriau nesodinti kieme, nes jo kamienas labai trapus. Esant stipresniam vėjui ar audrai, šakos gali nulūžti ir apgadinti stogą ar kitus statinius. Be to, tuopos pūkai yra stiprūs alergenai.
Beržas. Šiam medžiui reikia daug drėgmės, todėl jis sausina aplink esančią dirvą. Ten, kur auga beržas, kitiems augalams bus sunku augti – jie silps ir sirgs.