Vienas pakelis šių miltų – ir daržovių derlius kitąmet padidės dešimt kartų

„Kasmet išbarstau po vieną pakelį šių miltų visame sklype, ir kitais metais žemė būna kaip pūkas – derlinga ir vešli, – pasakojo sodininkė. – Tai labai veiksmingas metodas.“
Sodininkė pažymėjo, kad žemę ji pabarsto kaulų miltais, kuriuose yra daug kalcio, fosforo, geležies, magnio ir kalio.
„Kaulų miltai yra ilgalaikė trąša, kuriai prisitaikyti reikia mažiausiai penkių mėnesių. Tai reiškia, kad po penkių mėnesių visos jo sudėtyje esančios medžiagos taps prieinamos augalų šaknų sistemai, todėl jį reikėtų naudoti rudenį, neperkasus žemės. Išbarstykite ją ant paviršiaus ir pamirškite iki pavasario. Miltai turi būti dirvos paviršiuje“, – patirtimi dalijosi sodininkė.
Ji pridūrė, kad kaulų miltus rekomenduojama naudoti tuose plotuose, kur planuojama auginti pomidorus, bulves, paprikas, baklažanus.
„Būtent kaulų miltuose yra optimalios augalams formos kalcio, o tai yra viršūninio puvinio prevencija“, – sakė sodininkė.
Ji pridūrė, kad kaulų miltų dozė nurodyta ant pakuotės. Sodininkė rekomendavo naudoti gyvulininkystei skirtą preparatą.