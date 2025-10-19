Lrytas Premium prenumerata tik
Artėjant Vėlinėms – netikėtas įspėjimas: kai kuriuos daiktus teks pašalinti iš kapų

2025 m. spalio 19 d. 13:12
Lrytas.lt
Artėjant Vėlinėms, kai daugelis alytiškių trauks lankyti artimųjų kapų, juos tvarkyti ir degti žvakes, Alytaus miesto savivaldybė primena apie kapinių tvarkos reikalavimus.
Gyventojų prašoma pašalinti prie kapų paliktus įvairius daiktus, kurie, anot savivaldybės, ne tik atrodo neestetiškai, bet ir trukdo prižiūrėti bendras erdves.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime savivaldybė ragina iki lapkričio 1 dienos iš kapinių išsinešti dėžes, kibirus, įrankius ir kitus kapų priežiūros reikmenis.
„Po šios datos ir Vėlinių laikotarpio pabaigos nepašalinti daiktai bus demontuojami ir utilizuojami.
Įrankiai, reikalingi kapų priežiūrai, kaip ir anksčiau, bus pakabinti šalia įėjimo į kapines – jais galės pasinaudoti visi tvarkantys artimųjų kapus“, – rašoma Alytaus miesto savivaldybės pranešime.

Tokiu būdu tikimasi palaikyti tvarką ir estetiką kapinėse bei užtikrinti, kad bendros erdvės būtų patogios visiems lankytojams.
 
