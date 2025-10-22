Kompostas subręsta kelis kartus greičiau – daugelis sodininkų apie šį triuką garsiai nekalba

Kaip užpildyti kompostą, kad jis greitai subręstų
Pripildę duobę augalinių liekanų ir maisto atliekų, užpilkite ją „Coca-Cola“. Teigiama, kad vidutinio dydžio duobei užtenka maždaug 2 litrų gėrimo.
Po to 10 dienų reikia nuolat maišyti turinį, prireikus įpilti šiek tiek šilto vandens.
„Coca-Colos“ sudėtyje esantys cukrus ir ortofosforo rūgštis suaktyvina irimo procesus. Maždaug po 30 dienų turėsite puikią trąšą.
Saldintas gazuotas vanduo taip pat padeda paspartinti komposto brendimą ir pagerina jo kokybę, todėl kai kurie sodininkai vietoj „Coca-Colos“ naudoja bet kokį saldintą gazuotą vandenį.
Svarbiausia – jo pilti tik vieną kartą. Toliau apdorojant kompostą patartina naudoti tik šiltą vandenį.
Kitas būdas – mielės
Komposto brendimą galite pagreitinti ir naudodami paprastąsias mieles.
Į kibirą karšto vandens įpilkite 4–6 puodelius cukraus ir 300–500 g šviežių mielių arba apie 40 g sausų kepimo mielių.
Vandenį su ingredientais gerai išmaišykite ir palikite 3–4 valandoms. Po to tirpalą užpilkite ant komposto krūvos.