Tūkstančiai lietuvių padarė tą pačią klaidą – dabar už ją moka iš savo kišenės

Netinkamai įrengti ar prižiūrimi gręžiniai didina taršos riziką
Teršalai iš paviršiaus į vandeninguosius sluoksnius gali patekti dviem būdais: per netvarkingai įrengtą gręžinio konstrukciją arba nesilaikant vandenvietės apsaugos zonos (VAZ) reikalavimų.
Pavyzdžiui, jei netinkamai užsandarinama gręžinio užvamzdinė erdvė, lengvai užteršiamas vanduo, o ilgainiui didelė tikimybė, kad gręžinys užsikimš. Tad tokiais atvejais žmonės vartoja užterštą vandenį patys to nepastebėdami ir kartu gali likti be vandens.
Vanduo teršiamas ir nesilaikant VAZ reikalavimų – būtent todėl šioje zonoje turi būti ribojama bet kokia kita ūkinė veikla, nesusijusi su vandens tiekimu.
Neregistruoti gręžiniai kelia teisinių ir praktinių problemų
Būtina atkreipti dėmesį, kad leidimo tirti žemės gelmes neturintys asmenys neparengia projekto ir neregistruoja gręžinio žemės gelmių registre. Tokiais atvejais gręžėjas išvengia bet kokios atsakomybės, o visas pasekmes prisiima savininkas.
Pavyzdžiui, tai gali reikšti baudas ar net reikalavimą likviduoti neteisėtą gręžinį. Be to, dažnai kyla konfliktų, kai gręžinys priklauso keliems savininkams. Jo neregistravus, vėliau sunku nustatyti, kas turi teisę juo naudotis ar prižiūrėti.
Neteisėtai veikiantys gręžėjai dažnai naudoja nesertifikuotą įrangą
Dirbant su tokia įranga, netiksliai parenkamas gręžinio gylis, vieta ir konstrukcija, neatsižvelgiama į hidrogeologines sąlygas. Be to, tokios įmonės paprastai nesuteikia darbų garantijos arba pateikia teisinės galios neturinčius dokumentus. Tokius atvejus galima nesunkiai atpažinti — įmonės statusą visuomet galima patikrinti ALIS sistemoje. Jeigu įmonės sąraše nėra, ji neturi teisės vykdyti gręžimo darbų.
Pasekmės dažnai išryškėja po kurio laiko: gręžinys užsikemša, vandens lygis smarkiai svyruoja, ištekliai tampa nepakankami. Bet, kadangi garantija nebuvo suteikta arba dokumentas negalioja, savininkui už savo pinigus tenka spręsti visas problemas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Ką būtina žinoti norint įsirengti gręžinį
Gręžinių įrengimas yra reglamentuota veikla. Kad gręžinys būtų įrengtas teisėtai ir nekeltų finansinių, teisinių ir aplinkosauginių rizikų, būtina užtikrinti šiuos žingsnius:
Ar reikia įteisinti „vandens adatą“?
Šis įrenginys, dar vadinamas adatiniu gręžiniu, Abisinijos pompa, mini gręžiniu, naudojamas požeminio vandens gavybai. Taigi jam taikomi visi įteisinimo reikalavimai ir įrengti jį gali tik įmonės, turinčios galiojantį leidimą tirti žemės gelmes.
Svarbu: adatiniam gręžiniui taip pat būtinas savivaldybės pritarimas.
Leidimas tirti žemės gelmes
Darbus gali atlikti tik įmonės, turinčios galiojantį leidimą tirti žemės gelmes ir įtrauktos į ALIS sistemą. Tai įmonės kompetencijos dokumentas, be kurio ji neturi teisės vykdyti gręžimo darbų.
Pasirinkite skiltį L11 – Leidimų tirti žemės gelmes duomenys. Laukelyje Leidžiamų vykdyti tyrimų rūšys pažymėkite Požeminio vandens paieška ir žvalgyba.
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį įregistruoti gali tik įmonė, turinti galiojantį leidimą tirti žemės gelmes. Tai užtikrina, kad darbai bus atlikti kvalifikuotai ir laikantis teisės aktų.
Gręžinio projektas
Prieš pradedant gręžimą, turi būti parengtas projektas, kuriame numatoma gręžinio vieta, konstrukcija, gylis, hidrogeologinės sąlygos bei vandenvietės apsaugos reikalavimai. Projektas padeda išvengti netikslių sprendimų ir užtikrina, kad darbai bus atliekami laikantis nustatytų normų.
Vandenvietės apsaugos zona
VAZ nustatyta siekiant apsaugoti požeminį vandenį nuo galimos taršos. Todėl 3 metrų spinduliu aplink gręžinį turi būti ribojama bet kokia kita veikla, nesusijusi su vandens tiekimu.
Gręžinio registravimas Žemės gelmių registre Baigus darbus, gręžinys turi būti įregistruotas, pateikiant projekto, gręžimo darbų ir geologinės informacijos dokumentus. Tik registruotas gręžinys įgyja aiškų teisinį statusą ir gali būti teisėtai eksploatuojamas. Detalią instrukciją, kaip įteisinti gręžinį, rasite čia.
