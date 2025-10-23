Šie prietaisai „ryja“ elektrą net išjungti – kasdien jums kainuoja brangiau, nei manote

Jei norite sumažinti sąskaitas už elektrą, verta visada ištraukti iš rozetės prietaisus, kurie be reikalo eikvoja energiją. Specialistai įvardija keletą dažniausių kaltininkų.
Televizoriai
Daugelis net neįtaria, kiek elektros energijos sunaudoja šiuolaikiniai televizoriai budėjimo režimu. Nors technologijos tobulėja ir tampa efektyvesnės, televizoriai vis tiek išlieka vienu iš pagrindinių namų energijos vartotojų. Ypač daug sunaudoja išmanieji modeliai – dėl gausybės įmontuotų funkcijų.
Žaidimų konsolės
Konsoles taip pat verta visiškai išjungti, o ne palikti budėjimo režimu. Tai ne tik brangina sąskaitas, bet ir trumpina įrenginių tarnavimo laiką. Jei planuojate naują pirkimą, rinkitės modelį, pasižymintį mažesnėmis energijos sąnaudomis.
Spausdintuvai
Daugelis spausdintuvų net ir neveikdami toliau naudoja energiją. Lazeriniai modeliai ypač „ėdrūs“, todėl juos būtina išjungti, kai nenaudojami. Atrodytų, nedidelės išlaidos galiausiai susideda į pastebimą sumą.
Multimedijos įrenginiai
DVD, Blu-ray grotuvai ar įvairūs priedai taip pat gali valandų valandas veikti budėjimo režimu. Net jei atrodo, kad jie „miega“, šie įrenginiai vis tiek naudoja energiją. Mažiausiai sąnaudingas iš jų – maršrutizatorius, tačiau ir jį pravartu kartais išjungti.
Maži virtuvės prietaisai
Nors dažniausiai įtariami dideli įrenginiai, kaip indaplovė ar skalbyklė, nemažai elektros sunaudoja ir mažieji virtuvės pagalbininkai. Kavos virimo aparatai, virduliai, skrudintuvai – visus juos verta atjungti nuo elektros tinklo, kai jais nesinaudojate.
virtuvės įrangamultimedijos įrenginiaispausdintuvas
Rodyti daugiau žymių