Papuošk moliūgą – ir vėliau suvalgyk: kaunietės moka grožį paversti sriuba

Vilijampolėje gyvenančios bendruomenės centro „Veršva“ narės yra susibūrusios į amatų klubą.
Auksarankės buriasi V.Kudirkos viešosios bibliotekos „Šaltinio“ padalinyje ir ten kuria įvairius rankdarbius.
Kadangi ruduo jau padovanojo moliūgų, spalvingų lapų ir kitų natūralių grožybių, bibliotekoje buvo surengta edukacija, kurios metu senjorės moliūgus puošė gyvomis gėlėmis, lapais, uogomis.
Ore sklandė moliūgų aromatas, nes vėliau kaunietės vaišinosi moliūgų sriuba.
Amatų klubo vadovė Vaclova Ramanauskienė pasakojo, kad pati augino moliūgus, sode ir miškuose skynė kitas rudens gėrybes.
„Susirinkusias moteris pamokiau, kaip ant moliūgų pritvirtinti floristines kempines ir į jas kišti augalų šakas. Kiekviena rinkosi tokias gyvas dekoracijas, kokios joms labiausiai patiko.
Moterys nestokojo fantazijos, tad moliūgai buvo papuošti labai skirtingai“, – džiaugėsi V.Ramanauskienė.
Amatų klubo narė Alda Lankelienė pasakojo, kad toks moliūgų puošimo būdas buvo pasirinktas neatsitiktinai.
„Mes visada stengiamės, kad visko, ką turime, vos panaudojus neišmestume, kad aplinka būtų tausojama.
Kai prie moliūgų pritvirtinti augalai sudžius arba nuvys, nuėmus juos iš oranžinių gražuolių bus galima ką nors pasigaminti“, – sakė A.Lankelienė.
V.Ramanauskienė parodė, kaip rudenį namus galima dekoruoti ir dirbtiniais moliūgais.
„Paimu nebereikalingą megztinį ar kitą minkštą drabužį, į jo vidų prikemšu sintetinio audinio, suformuoju moliūgą ir surišu įvairiomis virvėmis“, – pasakojo kaunietė.
Tokius moliūgus dovanų gavo visos klubo lankytojos.
Pačių dekoruotus moliūgus moterys taip pat parsinešė namo.