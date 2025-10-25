Lrytas Premium prenumerata tik
Vėlinėms pasiruošę: žvakės kapinėse degs ir savaitę, jei pasiimsite iš namų vieną dalyką

2025 m. spalio 25 d. 08:59
Lrytas.lt
Artėjant Vėlinėms, kapinės nušvinta šimtų liepsnelių šviesa. Žvakių uždegimas – ne tik graži tradicija, bet ir tylus artimųjų atminimo ženklas. Tačiau vėjuotu ar lietingu oru žvakės dažnai užgęsta daug greičiau, nei norėtume. Laimei, yra keli paprasti ir patikrinti būdai, kaip prailginti jų degimo laiką – be papildomų išlaidų ar pastangų, rašo fakt.pl.
1. Palaikykite žvakes šaldiklyje
Vienas veiksmingiausių triukų – prieš uždegant kelias valandas palaikyti žvakes šaldiklyje. Atvėsintas vaškas tampa kietesnis, todėl tirpsta lėčiau, o žvakė dega ilgiau. Liepsna išlieka tolygi, o degimo laikas gali pailgėti net keliomis valandomis.
Be to, atšaldytas vaškas sudega tolygiau ir neleidžia žvakei užgesti net esant žemai temperatūrai.
2. Nukirpkite dagtį
Kita dažna klaida – per ilga dagtis. Didelė liepsna greičiau tirpdo vašką ir jį degina nelygiai. Norint to išvengti, prieš uždegant žvakę dagtį reikėtų sutrumpinti iki 5–10 milimetrų. Trumpesnė dagtis užtikrina stabilią liepsną, lėtesnį vaško tirpimą ir neleidžia stiklui aprūkti.
3. Pasiimkite druskos
Dar vienas mažiau žinomas, bet itin veiksmingas būdas – užberti šiek tiek druskos ant vaško ir dagties prieš uždegant žvakę. Druska pakeičia vaško lydymosi temperatūrą, todėl žvakė dega lėčiau ir tolygiau. Pasak bandžiusiųjų, druska apiberta žvakė gali degti kelias dienas ar net visą savaitę, jei sąlygos palankios.
