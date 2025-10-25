Vėlinėms pasiruošę: žvakės kapinėse degs ir savaitę, jei pasiimsite iš namų vieną dalyką

1. Palaikykite žvakes šaldiklyje
Vienas veiksmingiausių triukų – prieš uždegant kelias valandas palaikyti žvakes šaldiklyje. Atvėsintas vaškas tampa kietesnis, todėl tirpsta lėčiau, o žvakė dega ilgiau. Liepsna išlieka tolygi, o degimo laikas gali pailgėti net keliomis valandomis.
Be to, atšaldytas vaškas sudega tolygiau ir neleidžia žvakei užgesti net esant žemai temperatūrai.
2. Nukirpkite dagtį
Kita dažna klaida – per ilga dagtis. Didelė liepsna greičiau tirpdo vašką ir jį degina nelygiai. Norint to išvengti, prieš uždegant žvakę dagtį reikėtų sutrumpinti iki 5–10 milimetrų. Trumpesnė dagtis užtikrina stabilią liepsną, lėtesnį vaško tirpimą ir neleidžia stiklui aprūkti.
3. Pasiimkite druskos
Dar vienas mažiau žinomas, bet itin veiksmingas būdas – užberti šiek tiek druskos ant vaško ir dagties prieš uždegant žvakę. Druska pakeičia vaško lydymosi temperatūrą, todėl žvakė dega lėčiau ir tolygiau. Pasak bandžiusiųjų, druska apiberta žvakė gali degti kelias dienas ar net visą savaitę, jei sąlygos palankios.