Būstas

Nei brangu, nei sudėtinga: paprastas tirpalas, kuris per 12 dienų prikelia orchidėjas antram gyvenimui

2025 m. spalio 26 d. 09:08
„YouTube“ kanalo apie gėlininkystę autorė Hayata Dair Püf Noktalar papasakojo apie veiksmingas organines kiaušinių lukštų trąšas, kurios padėjo orchidėjoms vėl žydėti.
Pasak gėlininkės, kiaušinių lukštuose gausu kalcio – dėl šio maitinimo augalas greitai išleido naujas šaknis ir pradėjo žydėti.
Sudedamosios dalys:
1 valgomasis šaukštas kiaušinių lukštų
1 litras verdančio vandens
Paruošimas ir naudojimas:
Nuplaukite ir išdžiovinkite lukštus.
Įdėkite į indą ir užpilkite verdančiu vandeniu.
Palikite pritraukti per naktį.
Perkoškite
Į kiekvieną orchidėją įpilkite po 8 valgomuosius šaukštus šių trąšų. Vaizdo įrašo autorė pastebėjo, kad praėjus 12 dienų po trąšų panaudojimo orchidėjos išleido naujus žiedkočius ir pradėjo formuoti stipresnę šaknų sistemą.
Šaltinis: gordonua.com
orchidėjos priežiūra Sodininko kalendorius

