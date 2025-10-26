Nei brangu, nei sudėtinga: paprastas tirpalas, kuris per 12 dienų prikelia orchidėjas antram gyvenimui

Pasak gėlininkės, kiaušinių lukštuose gausu kalcio – dėl šio maitinimo augalas greitai išleido naujas šaknis ir pradėjo žydėti.
Sudedamosios dalys:
1 valgomasis šaukštas kiaušinių lukštų
1 litras verdančio vandens
Paruošimas ir naudojimas:
Nuplaukite ir išdžiovinkite lukštus.
Įdėkite į indą ir užpilkite verdančiu vandeniu.
Palikite pritraukti per naktį.
Perkoškite
Į kiekvieną orchidėją įpilkite po 8 valgomuosius šaukštus šių trąšų. Vaizdo įrašo autorė pastebėjo, kad praėjus 12 dienų po trąšų panaudojimo orchidėjos išleido naujus žiedkočius ir pradėjo formuoti stipresnę šaknų sistemą.
Šaltinis: gordonua.com