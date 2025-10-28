Nedarykite šios klaidos rudenį: grėbti lapus – blogiausia, ką galite padaryti savo sodui

Sodininkystės entuziastas, socialinio tinklo „TikTok“ kūrėjas @nettlesandpetals, turintis daugiau nei 200 tūkst. sekėjų, savo vaizdo įraše pademonstravo tris paprastus būdus, kaip panaudoti lapus – be didelių pastangų ir papildomų išlaidų.
1. Rudens lapai – natūralus mulčias
„Lapai yra puikus rudens mulčias sodui ar vazonams, padedantis išlaikyti dirvožemį prisotintą maistingų medžiagų, sulaikyti drėgmę ir slopinti piktžolių augimą“, – aiškino kūrėjas. Vietoj to, kad lapai būtų sugrėbti ir išmesti, juos galima paskleisti ant lysvių ar gėlynų. Laikui bėgant jie suyra ir praturtina žemę taip, kaip tai vyksta miško dirvožemyje.
2. Lapų kompostas – paprastesnis nei įprastas
Kitas būdas – lapų komposto gamyba. Skirtingai nuo tradicinio komposto, šis procesas beveik nereikalauja priežiūros. Lapus pakanka sukrauti į krūvą, maišą ar tuščią komposto dėžę – laikui bėgant jie susiskaidys ir virs tamsia, puria mase, gerinančia dirvos struktūrą bei vandens sulaikymą.
3. Lapai kaip komposto priedas
Lapus galima naudoti ir kaip anglies praturtintą sluoksnį standartinėje komposto krūvoje. Sumaišius juos su šviežesnėmis žaliomis atliekomis – nupjauta žole ar daržovių likučiais – kompostas tampa turtingesnis ir greičiau subręsta.
„Aš lapus visada atidedu į šoną – kai kompostuoju žoles ar daržovių likučius, įdedu sluoksnį lapų. Dirva po to būna tiesiog gyva“, – šypteli Regina iš Kelmės, sodininkaujanti jau daugiau kaip du dešimtmečius.
Specialistai primena: visų lapų sugrėbti nereikėtų. Dalį jų pravartu palikti po medžiais ar krūmais – taip išsaugomos mažųjų gyvūnų ir vabzdžių buveinės, o žemė natūraliai praturtėja.