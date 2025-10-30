Pamatę Reginos iš Kelmės lapkričio mėnesio triuką – daržininkai keičia savo įpročius

„Aš lapkritį visada sėju – tik reikia pagauti tą momentą, kai dirva dar neįšalusi, bet jau pakankamai atvėsusi, kad sėklos neišdygtų iki žiemos“, – šypteli Regina iš Kelmės, ilgametė daržininkė, kuri visus metus fiksuoja Mėnulio kalendoriaus pokyčius.
Ką sėti dabar
Pasak Reginos, mėnesio pradžioje dar galima sodinti žieminius svogūnus ir česnakus. „Jei dirva dar puri – sodink drąsiai“, – sako ji. Visą lapkritį tinka sėti morkas, burokėlius, ropes, špinatus, petražoles, krapus ir net žirnius.
„Tokios sėjos grožis tas, kad pavasarį viskas dygsta savaime – kai kiti dar ieško sėklų, tu jau matai žalumynus“, – juokiasi Regina.
Mėnulio kalendorius
Patyrusi daržininkė primena: svarbu paisyti ne tik orų, bet ir Mėnulio fazių.
Palankiausios dienos žalumynams: lapkričio 1–2, 24–25, 28–30 d. (augantis Mėnulis derlinguose ženkluose).
Kitos geros dienos: 6 d. (Mėnulis Jautyje), 9–10 d. (Vėžyje), 15–19 d. (Svarstyklėse ir Skorpione).
Pagrindiniai patarimai
Prieš sėją dirvą išpurenu ir šiek tiek padžiovinu – šlapioje sėklos gali pradėti pelyti, – sako Regina.
Česnakus ir svogūnus ji visada trumpam pamirko šiltame druskos tirpale – tai natūrali dezinfekcija.
Pasėjus šakniavaisius, lysves užkloja sausu šienu ar lapais – toks mulčias apsaugo sėklas nuo temperatūros svyravimų.
„Lapkričio sėja – kaip investicija. Dabar šiek tiek pasidarai, o pavasarį jau džiaugiesi derliumi“, – sako Regina.