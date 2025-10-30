Prieš Vėlinių savaitgalį – svarbus priminimas visiems, keliausiantiems į kapines

Prieš pirkdami, pasitikrinkite, ką jau turite – galite panaudoti atributus nuo praėjusių metų. Pirkite kokybiškas žvakides – jos tarnauja ilgiau ir gali būti panaudojamos ne vieną kartą. Tokiu būdu išvengsite nereikalingų pirkinių ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.
„Gausiai perkami papuošimai kapams galiausiai tampa atliekomis, o netinkamai rūšiuojamos ir tvarkomos atliekos prisideda prie aplinkos taršos. Patariame ieškoti ilgalaikių ekologiškų sprendimų, pavyzdžiui, stiklines žvakides galima panaudoti keletą metų. Taip sutaupysite ne tik pinigų, bet ir atsakingai vartosite“, – teigia Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Latvėnienė.
Kaip pažymi S. Latvėnienė: „Draugiška gamtai alternatyva – naudoti žvakes su daugkartiniais gaubtais, keičiant tik žvakių papildus. Rekomenduojama rinktis natūralaus vaško žvakes, kurios mažiau teršia aplinką“. Parafinas susidaro perdirbant naftos produktus, jis degdamas išskiria panašias medžiagas kaip dyzelinis variklis, susidaro suodžiai.
Vietoj dirbtinių gėlių patariama rinktis natūralias, sodinamas ar džiovintas gėles. Svarbu prisiminti, kad žaliąsias atliekas be plastiko priemaišų reikia mesti į tam skirtus žaliųjų atliekų konteinerius, kuriuos galite rasite kapinėse. Nesant tinkamų konteinerių prie kapinių, atliekas išsineškite ir išmeskite artimiausiame konteineryje, skirtame tos rūšies atliekoms surinkti. Jei atliekų rūšiavimo konteineriai pilni, atliekų šalia jų nepalikite.
Kapinių atliekų rūšiavimas
Rūšiuodami atliekas atsižvelkite į savivaldybėje esančią atliekų rūšiavimo tvarką, tačiau visais atvejais laikykitės bendrų rūšiavimo nuostatų:
Stiklo atliekų surinkimo konteineriuose turi būti išmetamos stiklinės žvakidės be įdėklo (švarios, be vaško ar parafino likučių) ir be plastikinių detalių (dangtelių, dekoracijų ir kt.).
Į plastiko pakuočių konteinerius meskite plastikinius gėlių vazonus be žemių.
Stiklines žvakides su vašku ar parafinu, vaško ar parafino įdėklus, dirbtines gėles, kempines, juostas meskite į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
Žaliųjų atliekų konteineriuose metamos gyvos gėlės, spygliuočių šakos ir mediniai karkasai, nurautos ir nuskintos gėlės, sugrėbti lapai, spygliai, samanos, šakos, nuvytusios puokštės (be plastiko ir kitų priemaišų).
Paminklų, antkapių ir kapų tvarkymo atliekas pristatykite į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
Išsamiau apie kapinių atliekų rūšiavimą ir patarimai, kaip sumažinti kapinių atliekų kiekį – atmintinėje „Kapinių atliekos“.
Primename, kad apie pastebėtus pažeidimus galite pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu info@aad.am.lt.
Jei kyla aplinkosaugos klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 .