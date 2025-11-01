Kad česnakai nenušaltų: sodinkite juos būtent taip – ir derlių rinksite kibirais

Anot daržininko, tinkamas sodinimo laikas ir gylis yra raktas į sėkmę, siekiant apsaugoti daržovę nuo žiemos šalčių ir užtikrinti maksimalų derlių:
Ankstyvas sodinimas (rugsėjis–spalio pradžia):
Jei česnaką sodinate rugsėjį ar spalio pradžioje, jį reikia sodinti giliai į žemę.
Vėlyvas sodinimas (antroji spalio pusė):
Jei sodinimą planuojate antroje spalio pusėje, tai daryti reikėtų 7–10 centimetrų gylyje.
Taip pat nereikėtų sodinti per giliai, nes tokiu atveju daržovė sunaudos per daug energijos žaliosios masės formavimui ir daigui išleisti, todėl pats vaisius užaugs mažas.
Sodinimo gylis daro įtaką žemės ir šaknų sistemos įšilimui. Jei sodinimas bus per gilus, šaknų sistema nepakankamai įšils, o tai reikšmingai sumažins derlių.
Laikydamiesi šių taisyklių, galėsite būti tikri, kad česnakai sėkmingai peržiemos ir kitąmet derlių rinks kibirais.
česnakasdaržasrudens darbai
