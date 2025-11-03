Paskutinis rudens mėnuo darže: tik negenėkite šių augalų – kitaip sugadinsite visą derlių

Ruduo – tradicinis metas sodą paruošti žiemai. Tačiau ne visų medžių ir krūmų genėjimas yra saugus. Sodininkystės ekspertai įspėja: netinkamu laiku pašalinus šakas galima sunaikinti žiedų pumpurus, sumažinti derlingumą ir padaryti augalus pažeidžiamus ligoms bei šalčiui. Apie tai rašo Martha Stewart.
„Daugelis sodo savininkų neatsižvelgia į kiekvienos rūšies biologines ypatybes“, – pažymi sodininkystės konsultantė Martha Stewart.
Obelys: derlius pavojuje
Obelys iš anksto užmezga žiedpumpurius kitam sezonui. Rudeninis genėjimas pašalina šiuos pumpurus ir sumažina derlingumą. Be to, jei medis dar nėra perėjęs į ramybės būseną, atviros žaizdos nuo sekatoriaus daro jį pažeidžiamą šalčiui ir ligoms. Todėl obelų genėjimą geriau palikti vėlyvą žiemą arba ankstyvą pavasarį.
Vyšnios: grybelio rizika
Vyšnių medžiai yra ypač jautrūs rudens genėjimui. Atviros žaizdos negyja iki pavasario, o tai sudaro palankias sąlygas grybeliui ir kitoms medienos ligoms vystytis. Ekspertai pataria genėti vyšnias žiemos pabaigoje, kai medis yra ramybės būsenoje, o infekcijų rizika minimali.
Gudobelė: dekoratyvumas ir vaisiai pavojuje
Gudobelė auginama kaip dekoratyvinis augalas ir dėl uogų. Pumpurai susiformuoja rudenį, todėl genėjimas šiuo metu gali palikti krūmą „pliką“ kitą sezoną. Norint išsaugoti ir žiedus, ir vaisius, gudobelės genėjimą reikėtų atidėti iki pavasario.
Slyvos: rizika prarasti žydėjimą
Slyvos formuoja pumpurus vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje. Netinkamas genėjimas šiuo laikotarpiu gali lemti, kad krūmas kitais metais visai nežydės. Todėl rudenį geriau apsiriboti tik sausų ir pažeistų šakų pašalinimu, vengiant formavimo genėjimo.
Hortenzijos: genėjimas su sąlyga
Hortenzijos reikalauja ypatingo požiūrio. Kai kurios veislės formuoja žiedus ant naujos medienos – jas galima genėti rudenį. Kitos – ant senų šakų, ir genėjimas šiuo metu sunaikins būsimą žydėjimą. Prieš rudens genėjimą būtinai patikrinkite veislę ir augalo rūšį.
Bendri patarimai saugiam rudens genėjimui
Nustatykite augalų būklę – genėti galima tik medžius ir krūmus, kurie visiškai įėjo į ramybės būseną.
Apsiribokite sanitariniu genėjimu – pašalinkite sausas, pažeistas ar sergančias šakas.
Nepjaustykite vaisinių pumpurų – ypač obelų, vyšnių, gudobelių ir šeivamedžių.
Įrankių sterilumas – sekatorius ir pjūklas turi būti švarūs, kad neperneštų infekcijų.
Papildoma apsauga – po genėjimo žaizdas galima apdoroti sodo vašku arba specialiomis priemonėmis.
Šaltinis: tsn.ua