Šias 4 nuosavo namo statybų klaidas daro beveik visi – jos kainuoja skaudžiausiai

Ekspertų teigimu, šie jau liaudies išmintimi tapę neatsiejami statybų atributai dažniausiai yra išvengiami, tačiau tam svarbu iš anksto ruoštis ir į namo projektą žiūrėti itin atsakingai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Namo statybos procesas iš esmės yra gana tiksliai prognozuojamas – įvairios su juo susijusios rizikos dažniausiai nuspėjamos ir suvaldomos. Tačiau statant pirmą kartą natūralu, kad daugelis dalykų atrodo sudėtingi, o kai kurių niuansų tiesiog nežinote.
Iš šios patirties ir gimė įsitikinimas, jog pastatyti namą be streso – didelis iššūkis, kurį retas norėtų kartoti“, – sako individualių namų statybų proceso valdymo platformos „Plote.lt“ plėtros vadovė Diana Kliukovska.
Ekspertė dalinasi 4 žingsniais, padėsiančiais išvengti nemalonumų bei brangių klaidų statant namą.
Sutartis – būtina
Vienas iš paprasčiausių, bet dažnai nuvertinamų dalykų – aiški sutartis. Dalis žmonių į sutartį žiūri kaip į formalumą ir pernelyg nesigilina į jos turinį, kartais net neperskaito visų rangos sutarties punktų arba susitaria dėl statybos darbų žodžiu.
Tačiau praktika rodo, kad dėl neaiškios ar neegzistuojančios sutarties medžiagų ir statybos darbų kainų augimas gali tapti nevaldomas, o darbų atlikimo terminas – nežinomas.
„Sutartyje su rangovu turėtų būti iš anksto numatytos visos bendradarbiavimo sąlygos: aiški bei plati medžiagų ir darbų sąmata, eigoje atsirandančių pokyčių aptarimo, įgyvendinimo ir įkainojimo tvarka, darbų apimtis, medžiagų specifikacijos, mokėjimų tvarka bei aiškūs terminai ir baudos už sutarties nevykdymą.
Net geriausi rangovai gali susidurti su netikėtais iššūkiais, tačiau atsakingai parengta sutartis leidžia juos geriau valdyti. Todėl visuomet rekomenduojame rangos sutartis ruošti kartu su teisininku“, – teigia D. Kliukovska.
Tinkamas rangovas
Rangovo patikimumas – dar vienas kertinis sėkmingo projekto akmuo. Ekspertė ragina ne tik remtis vieša informacija, tokia kaip įmonės veiklos metai, apyvarta, atsiliepimai ar darbuotojų skaičius, bet ir pasidomėti patiems: pasikalbėti tiek su rangovu, tiek – su jo ankstesniais klientais.
„Ta, ką galima rasti viešai, žinoma, irgi yra labai svarbu. Pavyzdžiui, jei internete patikrinę įmonės rekvizitus matote, kad jos patirtis – vieneri metai ir dirba vienas specialistas, tai turėtų sukelti klausimų.
Dažnas atvejis, kai žmogus statytoją pasirenka pagal kainą. Tai – suprantama, tačiau vertinant tik pagal šį kriterijų galima tikrai skaudžiai nudegti: pasitaiko atvejų, kai statybos vėluoja mėnesiais, nes objekte dirba vos vienas ar du žmonės, darbai vykdomi epizodiškai, o kraštutiniais, blogiausiais atvejais – rangovas dingsta, gavęs geresnį užsakymą kitur.
Tokios patirtys ne tik brangios finansiškai, bet ir labai nemalonios emociškai. Todėl statytojo patikimumas ir reputacija yra esminiai kriterijai renkantis“, – teigia 50-ies individualių namų portfelį jau sukaupusios atstovė.
Pasak D. Kliukovskos, net ir patyrę užsakovai rangovo pasirinkimui kaskart skiria ypatingą dėmesį – nuo to priklauso viso projekto sėkmė.
„Siekiant sumažinti tikimybę pasirinkti nepatikimą rangovą, patariame aplankyti jau pastatytus jo namus ir pasikalbėti su jo buvusiais ir esamais klientais.
Paklauskite, ar rangovas turi statybos vadovą, ar sutinka, kad samdytumėte techninį prižiūrėtoją ir ar galės pateikti statybos draudimą statybos pabaigoje. Atsakymai gali padėti jums suprasti, ar su šiuo žmogumi ar įmone jūs norite statyti savo namus“, – teigia ji.
Biudžeto valdymas
Trečias svarbus aspektas, dėl kurio žmonės bijo pradėti statybą – ne iki galo žinomas biudžetas. Su statybomis profesiškai nesusiję žmonės paprastai nežino, kiek yra dedamųjų, kokios yra sprendinių kainos, dėl kokių priežasčių kaina gali didėti. Todėl vienas iš būdų suvaldyti neaiškaus biudžeto riziką – itin atsakingas planavimas.
Viena iš dažniausių situacijų statybos srityje: susitarėte, kad namas bus pastatytas už vieną biudžetą, o eigoje sužinote, kad reikia sumokėti daugiau. Šioje vietoje svarbu išsiaiškinti, ar tai jūs užsakėte papildomus darbus, ar rangovas nekompetentingai įvertino dokumentus ir bando ant jūsų pečių užmesti savo klaidas ir nedidinti darbų savikainos.
„Per kelerius veiklos metus statybų srityje esame susidūrę su nesąžiningais paslaugų teikėjais. Išmokome, kad labai svarbu detaliai aptarti ir aprašyti kiekvieną sąmatos eilutę ir patikslinti rangovui, ko tikimės už sutartą kainą. Supratome, kad visi papildomai užsakomi darbai ir jų kainos turi būti užfiksuotos raštu iki darbų atlikimo.
Todėl savo klientams siūlome atvirą kainodarą – jie mato visas sąmatos eilutes. Kai aiškiai nurodyta, kiek kainuoja kiekvienas konkretus darbas, paslauga ar kokie yra rangovų kaštai, statybų eigoje daug paprasčiau valdyti biudžetą: galima aptarti kiekvieną poziciją, suprasti, iš kur atsiranda pokyčiai, bei laiku juos suvaldyti. Tuo tarpu, turint tik apytikslę sąmatą, kontrolės faktiškai nelieka“, – sako „Plote.lt“ plėtros vadovė.
Statybų priežiūra
Ketvirtas nepakeičiamas įrankis – nuolatinė statybos priežiūra ir nepriklausoma techninė ekspertizė. Pasak ekspertės, statantis namą gali atrodyti, kad tai perteklinės ir nebūtinos papildomos išlaidos, tačiau iš tiesų kokybiška ir nepriklausoma priežiūra padeda užtikrinti aukštą darbų kokybę.
„Net ir geriausi rangovai gali padaryti klaidų ar ko nors nepastebėti. Esame kartą atradę, kad rangovas netinkamai sumontavo šiltinimo sluoksnį ties stogo jungtimis.
Iš pradžių tai atrodė lengvai pataisomas dalykas, tačiau ilgainiui toks brokas būtų sukėlęs šilumos nuostolius ir drėgmės kaupimąsi, o galiausiai – pelėsį. Tokias klaidas ištaisyti po apdailos jau būtų buvę labai sudėtinga ir brangu“, – pasakoja D. Kliukovska.
Techninė priežiūra, reguliarūs vizitai, darbų fiksavimas nuotraukomis ar vaizdo įrašais, diskusijos apie medžiagas ir technologijas, jos teigimu, padeda kontroliuoti situaciją nuo pradžios iki pabaigos.
Ekspertės teigimu, namo statyba nėra paprasta užduotis, tačiau tinkamai pasiruošus galima sumažinti rizikas iki minimumo. Aiški sutartis, patikimas rangovas, realistiškas biudžetas, nuolatinė priežiūra ir nepriklausoma ekspertizė – svarbiausi žingsniai ramybei užtikrinti.
