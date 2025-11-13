„Instagram“ tinklaraščio @manssapnudarzs autorė dalijasi, kaip ji pati ruošia savo rožes – nuo floribundų iki miniatiūrinių.
Floribundinės rožės. Jas jau galima šiek tiek patrumpinti. „Per daug nenukirpkite – svarbu palikti bent iki kelių aukščio stiebus. Tiek užtenka“, – pataria architektė.
Krūminės rožės. Pavyzdžiui, veislė ‘Artimis’. „Kirpkite tiek pat, kiek ir floribundas. Pavasarį krūmas vėl išaugs iki to paties aukščio“, – sako D. Ziediņa.
Vijoklinės rožės. Dabar jų nekarpykite ir neformuokite, tik prilenkite prie žemės. „Tai būtina padaryti, net jei prognozuojama šilta žiema. Vis tiek lenkiame prie žemės“, – pabrėžia specialistė.
Angliškos rožės. „Jų dabar visai nekerpame – tik prilenkiame prie žemės“, – sako D. Ziediņa.
Šliaužiančios rožės. Šiuo metu su jomis nieko nedarykite. „Darbas su šliaužiančiomis rožėmis laukia pavasarį“, – priduria ji.
Miniatiūrinės rožės. Jas galima tik šiek tiek patrumpinti. „Tiesiog minimaliai, ir viskas“, – pataria architektė.
Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį dažnai pamirštame. „Visos rožės turi augti su švariomis „kojomis“. Tai labai švarūs augalai – joms nepatinka, kai aplink auga piktžolės. Būtina išravėti viską aplink krūmą“, – primena D. Ziediņa.
rožėsGėlėsrudens darbai
