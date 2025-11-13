BūstasPasidaryk pats

Paskutinė proga tinkamai paruošti rožes žiemai – latvė įspėja nedaryti klaidos, dėl kurios pavasarį jos nebeatsigauna Patarimas – kiekvienai veislei

2025 m. lapkričio 13 d. 15:40
Lrytas.lt
Lapkritis – paskutinė proga tinkamai paruošti rožes žiemai. Kiekviena rūšis turi savo poreikius, o pasak latvių kraštovaizdžio architektės Dacės Ziediņos, klaidos šiame etape dažnai kainuoja visą rožių kolekciją.
Daugiau nuotraukų (4)
„Instagram“ tinklaraščio @manssapnudarzs autorė dalijasi, kaip ji pati ruošia savo rožes – nuo floribundų iki miniatiūrinių.
Floribundinės rožės. Jas jau galima šiek tiek patrumpinti. „Per daug nenukirpkite – svarbu palikti bent iki kelių aukščio stiebus. Tiek užtenka“, – pataria architektė.
Krūminės rožės. Pavyzdžiui, veislė ‘Artimis’. „Kirpkite tiek pat, kiek ir floribundas. Pavasarį krūmas vėl išaugs iki to paties aukščio“, – sako D. Ziediņa.
Vijoklinės rožės. Dabar jų nekarpykite ir neformuokite, tik prilenkite prie žemės. „Tai būtina padaryti, net jei prognozuojama šilta žiema. Vis tiek lenkiame prie žemės“, – pabrėžia specialistė.
Angliškos rožės. „Jų dabar visai nekerpame – tik prilenkiame prie žemės“, – sako D. Ziediņa.
Šliaužiančios rožės. Šiuo metu su jomis nieko nedarykite. „Darbas su šliaužiančiomis rožėmis laukia pavasarį“, – priduria ji.
Miniatiūrinės rožės. Jas galima tik šiek tiek patrumpinti. „Tiesiog minimaliai, ir viskas“, – pataria architektė.
Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį dažnai pamirštame. „Visos rožės turi augti su švariomis „kojomis“. Tai labai švarūs augalai – joms nepatinka, kai aplink auga piktžolės. Būtina išravėti viską aplink krūmą“, – primena D. Ziediņa.
rožėsGėlėsrudens darbai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.