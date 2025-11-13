Šimtai eurų į jūsų kišenę: Vilniaus rajone – sprendimas, kuris palengvins daugelio gyventojų kasdienybę

Nepasiturintiems ir socialiai remtiniems asmenims planuojama padengti 100 proc. įrengimo išlaidų, tokiu būdu mažinant finansinę naštą pažeidžiamiausiems rajono gyventojams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus, tokia parama ne tik padėtų gyventojams padengti dalį prisijungimo išlaidų, bet ir sudarytų daugiau galimybių prisijungti tiems, kuriems tokie darbai iki šiol buvo pernelyg brangūs. Tai paskatintų aktyvesnį gyventojų dalyvavimą ir prisidėtų prie švaresnės, saugesnės aplinkos kūrimo visame rajone.
„Pasitelkdami ES finansavimą, Vilniaus rajone plečiame centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą. Tačiau matome, kad dalis gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti, delsia tą padaryti dėl finansinių aspektų, kadangi dalį prisijungimo kaštų turi padengti namų ūkis. Tikime, kad pasinaudojus šia finansine parama, daugiau gyventojų galės prisijungti prie centralizuotų tinklų ir pagerinti savo buitį bei prisidėti prie švaresnės, saugesnės aplinkos kūrimo“, – sakė meras Robert Duchnevič.
Vicemerė Danuta Narbut, pristatydama sprendimo projektą pažymėjo, kad ši iniciatyva – nuosekli savivaldybės strategijos dalis, orientuota į ilgalaikį tvarumą ir gyventojų gerovę.
„Šis sprendimas – dar vienas nuoseklus mūsų komandos žingsnis įgyvendinant Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Siekiame, kad kuo daugiau rajono gyventojų turėtų patikimą prieigą prie švaraus geriamojo vandens ir galėtų naudotis tvaria nuotekų sistema. Tinklų plėtra vykdoma etapais, o pasiekti rezultatai rodo, kad vis daugiau namų ūkių renkasi tvarumą – tai gerina gyvenimo kokybę ir didina vandens tiekimo patikimumą.
Šio projekto esmė – kompensuoti tiems gyventojams, kurie savo lėšomis prisijungė prie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklo, ir paskatinti kitus namų ūkius sekti jų pavyzdžiu. Tokiu būdu kartu kuriame švaresnę aplinką, geresnę gyvenimo kokybę ir didesnį sanitarinį saugumą mūsų bendruomenėse. Dėkoju visiems gyventojams už įsipareigojimą ir atsakomybę plėtojant bendrą infrastruktūrą. Tikiu, kad šis sprendimas prisidės prie dar tvaresnio ir modernesnio mūsų rajono vystymosi“, – sako vicemerė dr. Danuta Narbut.
Numatoma, kad gyventojams, prisijungiantiems prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų, būtų skiriama kompensacija priklausomai nuo atliktų darbų apimties. Prisijungiant prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatoma 1 000 eurų kompensacija, kai vandentiekio įvado ir nuotekų išvado ilgis siekia 25 metrus ar daugiau. Jei vamzdynų ilgis mažesnis, kompensacijos dydis būtų proporcingai mažinamas, skaičiuojant pagal faktinį tinklų ilgį (apvalinant iki sveiko metro).
Gyventojams, prisijungiantiems tik prie nuotekų tinklų, būtų siūloma 800 eurų kompensacija, kai buitinių nuotekų išvado ilgis yra 25 metrai ar daugiau. Trumpesniems atstumams kompensacija taip pat mažėtų proporcingai.
Nepasiturintiems ir socialiai remtiniems Vilniaus rajono gyventojams, prijungiantiems savo būstus prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų, planuojama kompensuoti visas – 100 proc. – įrengimo išlaidas, kad būtinos paslaugos būtų prieinamos kiekvienam.
Dalinį kompensavimą gali gauti fiziniai asmenys – vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų savininkai (ar jų įgalioti asmenys), taip pat šių namų paveldėtojai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus rajone. Dalinė kompensacija būtų išmokama namo savininkui jau prisijungus prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Dalinė kompensacija taip pat būtų skiriama ir tiems, kurie jau prisijungė ir tapo vartotoju nuo 2024 m. sausio 1 d.
Kompensavimo išlaidos būtų skiriamos iš Savivaldybės biudžeto.
Tai negalutinis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas. Dėl kompensacijos skyrimo taryba turės dar kartą balsuoti artėjančiame tarybos posėdyje. Susipažinti su siūlomu tarybos sprendimo projektu galima čia.
Tai jau ne pirma savivaldybės parama gyventojams link švaresnio ir patogesnio rytojaus. Tiems, kurie neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų, Vilniaus rajono savivaldybė siūlo kitą sprendimą – iš dalies kompensuoja individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą ir įrengimą.
2025 m. šia galimybe jau pasinaudojo apie 100 namų ūkių, o iš savivaldybės biudžeto tam skirta apie 100 tūkst. eurų.
Iš viso 2024–2025 m. šia galimybe jau pasinaudojo apie 300 namų ūkių, o iš savivaldybės biudžeto tam skirta daugiau nei 295 tūkst. eurų.
Vilniaus rajono savivaldybėVilniaus rajonasParama
Rodyti daugiau žymių