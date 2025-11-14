Kol kiti laukia, Kaunas jau veikia: daugiabučiuose kuriamos slėptuvės

Kaunas – pirmasis Lietuvos miestas, savarankiškai pradėjęs finansuoti priedangų įrengimą senos statybos daugiabučiuose. Tai reali miesto investicija į saugesnę namų aplinką, kurioje gyvena diduma kauniečių.
„Civilinė sauga prasideda nuo savęs: gyventojas turi būtiniausias atsargas, žino, kaip elgtis skirtingų pavojų metu, kur ieškoti informacijos. Toks sąmoningumas padeda išvengti chaoso, leidžia visai bendruomenei veikti koordinuotai.
Kaunas, įgyvendindamas Priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programą, siekia sustiprinti miesto pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir padėti gyventojams saugiau jaustis savo namuose,“ – kalbėjo Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Pasak jo, šiuo metu itin svarbu, kad patys gyventojai būtų aktyvesni planuojant ir kartu su miesto pagalba įsirengiant saugias erdves, kurios prireikus galėtų tapti patikimomis priedangomis ekstremalių situacijų metu.
2024-ųjų gruodį savivaldybė sulaukė penkių paraiškų iš kauniečių, bendrai nutarusių savo daugiabučių rūsius pritaikyti priedangos funkcijai. Programos atrankos grupė finansavimą skyrė trims – Kovo 11-osios ir Aukštaičių gatvėse bei Baltų prospekte – daugiabučiams, prioritetą skiriant paraiškoms, kuriose numatyti papildomų avarinių išėjimų įrengimas ar esamų konstrukcijų stiprinimas.
Bendrą šių projektų vertė – daugiau 23 tūkst. Eur. Darbai Kovo 11-osios g. daugiabutyje jau užbaigti, kituose dviejuose objektuose – artėja pabaigos link.
Antradienio tarybos posėdyje patvirtintas miesto finansavimas dar trijų daugiabučių administratorių pateiktoms paraiškoms: Prancūzų, Naujakurių ir Pagėgių gatvėse. Čia planuojama įrengti papildomus avarinius išėjimus, apšvietimo sistemas bei autonominio elektros tiekimo prijungimo sprendimus.
Kasmet Priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programai iš Kauno miesto biudžeto skiriama po 100 tūkst. eurų. Konkreti suma vienam projektui nėra nustatoma – finansavimas gali siekti iki 100 proc. visų išlaidų, įskaitant projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros ir realių priedangų įrengimo darbų kaštus.
Savivaldybė finansuoja darbus, susijusius su konstrukcijų stiprinimu, avarinių išėjimų įrengimu, elektros instaliacijos atnaujinimu, vandens tiekimo, oro filtravimo, apšvietimo ir kitų inžinerinių sistemų modernizavimu bei pritaikymu autonominiam energijos šaltiniui.
Dalyvauti programoje gali daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai ar kiti įgalioti atstovai, jei sprendimui pritaria dauguma (50 proc. + 1) butų ir kitų patalpų savininkų.
Paraiškas su reikalingais dokumentais galima teikti Kauno miesto savivaldybei.