Nuo virtuvės iki kemperio atnaujinimo: Vainoros projektai nepalieka abejingų – atsakė, kokias klaidas daro pradedantieji

O turint gerą idėją, visas procesas praeina sklandžiai ir atsiperka su kaupu. Vilnietė Vainora Blaškevičiūtė savo Instagram paskyroje „Senas_stalas“ dalinasi būtent tokiais projektais – nuo senų baldų atnaujinimo iki visos erdvės transformacijos. Ji pasakoja apie labiausiai įsiminusius darbus ir dalinasi praktiniais patarimais.
Baldų atnaujinimas kaip kūrybinis procesas
V. Blaškevičiūtės darbuose – naujai atgimstančios erdvės, funkcionalios, bet kūrybiškos improvizacijos su spalvomis, formomis bei tekstūromis. „Ši veikla man teikia džiaugsmo, nes aš labai greitai matau rezultatą: prieš ir po.
Atnaujinant baldus turiu erdvės įgyvendinti savo norus ir vizijas. Viskas atrodo paprasčiau. Kadangi esu dariusi įvairių projektų, turiu pavyzdžių, iš karto matau, kas veikia ir kas ne“, – sako ji. Veikli moteris neapsiriboja tik baldais – ji atnaujina ir visą erdvę: virtuvės spinteles, plyteles, net kemperio vidų bei išorę.
Tokia praktinė patirtis leidžia jai drąsiai eksperimentuoti, o kiekvienas projektas tampa unikalia istorija, kurią mato ir jos socialinių tinklų sekėjai.
Dėmesys – produktų pasirinkimui
Sėkmingai užbaigti projektai rodo, kiek daug lemia gerai parinkti produktai. „Kadangi esu atnaujinusi daugybę baldų, jau žinau, į ką verta įdėti daug darbo ir pastangų, o kada ne. Per ilgą laiką atsirinkau darbo priemones, kurios veikia.
Pavyzdžiui, gruntą „Tikkurila Otex Akva“ naudoju labai dažnai. Net ir su tais dažais, kuomet nurodoma, kad grunto apskritai nereikia, galutinis rezultatas labai gerai laikosi, pavyksta tolygiai nudažyti visus nelygumus“, – akcentuoja pašnekovė.
Vainora šį gruntą pirmiausia išbandė namuose ir įsitikino, kad efektas ilgaamžis: „Drąsiai renkuosi išbandytus produktus, nes žinau, kaip dažai laiko ir kokį vaizdą matome po kelerių metų.“ Vienas iš projektų, sulaukusių didelio Vainoros sekėjų susidomėjimo – virtuvės atnaujinimas. „Virtuvę perdažant, pasirenku spalvas ir dažus, kurie geriausiai atspindi mano viziją ir namų atmosferą.
Žinoma, procesas neapsiriboja vien dažymu – tenka kruopščiai šalinti senų dažų likučius, šveisti paviršius, paruošti juos sekantiems darbams“, – pasakoja ji. Kiekvienam paviršiui reikia individualių sprendimų.
„Pavyzdžiui, virtuvės spintelės kasdien susiduria su dėmėmis, trintimi ir intensyvia eksploatacija. Čia svarbus ne tik gruntas – pagrindinį rezultatą lemia baldų dažai. Spintelėms rinkausi „Vivacolor Furniture 30“, nes jie sudaro tvirtą, lygią dangą ir gerai laiko net dažnai liečiamose vietose. Taip galiu būti rami, kad spalva ne tik gražiai atrodo, bet ir išlieka ilgam“, – sako Vainora.
Šie dažai ypač patogūs tada, kai reikia atnaujinti skirtingų tipų paviršius vienoje erdvėje – jie gerai sukimba tiek su mediena, tiek su laminatu, todėl nereikia ieškoti atskirų produktų kiekvienam paviršiui.
Atnaujinant virtuvę, teko perdažyti ir senas sienų plyteles. „Savo namams pasirinkau „Tikkurila Luja Ceramic Tiles“.
Šie dažai suteikia naują spalvą ir kartu atsparumą drėgmei bei karščiui. Tai ypač svarbu virtuvėje, kur paviršiai nuolat veikiami garų ir šilumos, todėl kokybiški plytelių dažai leidžia pasiekti tvarkingą, ilgaamžį rezultatą“, – priduria ji.
Iššūkiai ir atradimai
Atmintyje labiausiai išlieka tie projektai, kuriuose galima atnaujinti visą erdvę, neapsiribojant vien baldais. „Patinka, kai gaunu galimybę ne tik restauruoti įprastus baldus, bet ir sienas, plyteles. Taip pat džiugina, kai klientai patiki baldų paieškas: parenku baldus, kurie padeda vizualiai transformuoti erdvę. Man svarbus ieškojimo ir atradimo džiaugsmas“, – sako Vainora.
Tuo tarpu vienas asmeniškai mieliausių projektų – kemperio atnaujinimas.
„Atnaujinau minkštus baldus, siuvau naujas užuolaidas, pakeičiau grindų dangą, keičiau erdvės išplanavimą. Žinoma, ypač daug dėmesio skyriau dažymui. Praktiškai visus darbus atlikau viena, todėl konsultavausi su dažų gamintojais, kad parinkčiau būtent tokius produktus, kurie tiktų kemperio paviršiams“, – prisimena ji. „Pirmą kartą dažymo darbus purškimo metodu, naudojant pramoninius dažus. Nustebau, kad jie gerai laikosi.
Gausiai naudojau „Vivacolor Furniture 30“ dažus. Jie tinka tiek mediniams paviršiams, tiek ir plastikui ar metalui, todėl puikiai pasitarnauja nestandartiniams projektams.“ Vainora prisimena, kad teko kruopščiai valyti, šveisti, šalinti senus lipdukus ir dar daugiau. „Dažant skirtingus paviršius, tekdavo nuimti, o paskui vėl uždėti įvairias detales, todėl tai suvalgė papildomai laiko. Nepaisant to, labai džiaugiuosi sukurtu rezultatu. Dažais atnaujintas kemperis sėkmingai atlaikė jau antrą vasarą“, – džiaugiasi pašnekovė.
Patarimai pradedantiesiems
O nuo ko pradėti norint atnaujinti dažus savarankiškai? Ir svarbiausia – kokių klaidų vengti? Net patys geriausi dažai ir idėjos gali nublankti, jei pamirštame pasiruošimą ar per daug pasitikime reklaminiais pažadais. Viena dažniausių klaidų – nepakankamas paviršiaus paruošimas. „Kai kurie dažų gamintojai deklaruoja, kad naudojant jų produktus, nereikia paviršiaus gruntuoti, pašiaušti ar kitaip paruošti.
Tuomet žmonės nudažo paviršių, jo net nenuriebalinę. Tuomet atsiranda brokas: dėmėtas, nelygus sluoksnis, besilupantys dažai“, – teigia Vainora ir įspėja, kad tikrasis darbas prasideda nuo kruopštaus valymo, šlifavimo ir senų dažų ar lipdukų pašalinimo.
„Iš tiesų, dažymo darbai sudaro tik apie 10–20 proc. viso proceso, o likusi dalis – pasiruošimas. Būna, kad žmonės praleidžia pusę proceso ir nustemba, kad dažai ilgai nelaiko: atnaujinant svarbiausia kantrybė ir tikslumas.“
Paruoštas paviršius užtikrina, kad galutinis rezultatas bus lygus, tolygus ir atsparus kasdieniam naudojimui. Tai ypač aktualu virtuvėje, kur paviršiai dažnai liečiasi su drėgme, maistu ar yra intensyviai naudojami. Gruntas, kokybiški dažai, atidus paviršiaus šlifavimas ir švara – tai kertiniai sėkmės komponentai.
„Pradėkite nuo mažesnių baldų ar vienos sienos, kad pamatytumėte, kaip dažai elgiasi, kaip laikosi sluoksnis ir kiek laiko užtrunka pasiruošimas. Tai padeda įgyti pasitikėjimo prieš didesnius projektus, pavyzdžiui, virtuvės ar visos erdvės atnaujinimą“, – pataria moteris. Galiausiai, visada verta pasitelkti kūrybiškumą. Juk baldų ar erdvės atnaujinimas – kūrybinis procesas.
Galite eksperimentuoti su spalvomis, deriniais, tekstūromis. Svarbiausia, kad tai atspindėtų jūsų viziją ir padėtų sukurti jaukią aplinką.
Kiekvienas, svajojantis apie namų pokyčius, gali pradėti nuo mažų žingsnių: pasiruošti, pasirinkti patikimus produktus, skirti laiko dažymui ir nepamiršti smulkmenų – tuomet net seniausias baldas gali tapti išskirtiniu akcentu jūsų namuose.
