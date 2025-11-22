Mergina pardavė namus ir tuo šokiravo artimuosius: jos sprendimo iš pradžių niekas nesuprato

Po išsiskyrimo su partneriu Jess liko viena su visomis sąskaitomis ir netrukus pradėjo skaičiuoti, kad net ir palyginti nedidelė 425 svarų sterlingų (482 eurų) mėnesio paskola tampa sunkiai įkandama. Ji pasakojo, kad visos sąskaitos „tiesiog susideda į juokingai didelę sumą“ ir kad kiekvieną mėnesį likdavo kone be cento.
Situaciją sunkino ir ilga, varginanti kelionė į biurą – tris dienas per savaitę Jess praleisdavo po pusantros valandos kelyje. Ji vis labiau suvokė, kad įprastas „nuo devynių iki penkių“ ritmas jai netinka, o gyvenimas tarp miestų trukdo mėgautis tuo, ką ji iš tiesų mėgsta – žygius, kanojas ir laukinį plaukimą.
Galiausiai ji įdėjo savo 125 tūkst. svarų (142 tūkst. eurų) vertės namą į pardavimų skelbimus ir kurį laiką apsigyveno tėvų namuose Vigane. Pardavusi būstą Jess už 13 tūkst. svarų (beveik 15 tūkst. eurų) įsigijo erdvų „Citroën Relay“ furgoną ir pavertė jį savo keliaujančiais namais.
Statybų srities išsilavinimą turinti jauna moteris daug atnaujinimo darbų atliko pati – restauravo beveik viską – lovą, virtuvę, dušą, įsirengė saulės bateriją. Į naujuosius namus Jess investavo beveik 6 tūkst. svarų (arti 7 tūkst. eurų).
Pasak Jess, jos būsimos mėnesio išlaidos taps minimalios: apie 80 svarų (91 euras) draudimui, kitos išlaidos – degalai ir maistas. Jei kurį mėnesį pinigų pritrūks, ji tiesiog mažiau keliaus. „Būnant furgone man reikia tik draudimo, degalų ir maisto. Tai kur kas pigiau nei gyventi name“, – džiaugiasi savo sprendimu.
Ji taip pat paliko savo korporatyvinį darbą ir tikisi papildomai užsidirbti kurdama turinį socialiniuose tinkluose – dalindamasi savo gyvenimo furgone patirtimi, kelionėmis ir patarimais, kaip susikurti namus ant ratų. Artimiausi jos planai – keliauti po Jungtinę Karalystę, o jau vėliau leisis į Europą: Juodkalniją, Austriją, Bosniją ir kitas šalis.
„Noriu gyventi paprastai, kuo daugiau būti lauke ir pamatyti pasaulį. Gyvenimas furgone išpildys mano svajone – pagaliau gyvensiu taip, kaip iš tiesų noriu“, – sakė Jess.