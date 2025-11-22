Namai kvepės tarsi viešbutyje: triukas, kurį jau naudoja visas pasaulis

Kaip pasigaminti namų kvapą?
Jums reikės vatos diskelių arba rutuliukų, kokybiško 100 proc. natūralaus eterinio aliejaus ir vietos diskeliui padėti: spintos, lentynos, vietos po pagalve, už užuolaidų ar šalia radiatoriaus.
Užlašinkite ant vatos diskelio tris lašus pasirinkto aliejaus ir padėkite ten, kur norite subtilaus kvapo. Šiluma pamažu paskleis aromatą, kuris išsilaikys kelias dienas.
Geriausi eterinių aliejų deriniai
Levanda, vanilė ir bergamotė – ramus, atpalaiduojantis kvapas, primenantis SPA. Sandalmedis, pačiulis ir apelsinas – šiltas, prabangus aromatas su medienos ir citrusų natomis. Baltoji arbata, jazminas ir muskusas – švaros, jaukumo ir elegancijos pojūtis.
Jei norite stipresnio aromato, padėkite diską arčiau šilumos šaltinio, pavyzdžiui, radiatoriaus ar ventiliacijos angos.
Kaip kvapą išlaikyti ilgiau?
Įlašinkite kelis lašus spirito ar degtinės – tai padės aromatui sklisti tolygiau. Kvapą galite užlašinti ir ant audinio, pavyzdžiui, dekoratyvinės servetėlės – taip jis laikysis ilgiau. Kad skalbiniai išliktų gaivūs, kvapnų diską įdėkite į spintą ar komodą.
Šaltinis: tsn.ua