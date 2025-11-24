Lengviau kvėpuoti namuose: kaip alergiškiems žmonėms padeda ECARF sertifikuoti įrenginiai

Būtent tam sukurti „Kärcher“ SE serijos purškiamojo giluminio valymo įrenginiai, turintys nepriklausomą ir tarptautiniu mastu vertinamą ECARF alergijos kokybės ženklą.
Giluminio valymo galia: nuo sofos iki automobilio sėdynių
SE serijos įrenginiai – SE 5, SE 6, SE 3–18 Compact Home ir SE 3 Compact Home (Floor) – veikia pagal tą pačią efektyvią technologiją: purškia vandenį su specialiu valymo tirpalu giliai į audinį ir tuoj pat jį išsiurbia kartu su purvu bei alergenais. Tai ne kosmetinis, o giluminis valymas.
O. Kaziliūnas sako, kad būtent giluminė purvo ekstrakcija yra esminė, kai kalbame apie alergenų mažinimą.
„Erkės ir jų alergenai gyvena ne paviršiuje, o 3–5 milimetrų gylyje. SE įrenginiai pasiekia būtent šiuos sluoksnius – tai jų unikalumas ir pagrindinis ECARF sertifikavimo kriterijus“, – sako ekspertas.
Pavyzdžiui, SE 6 išvalo net didelius plotus greitai ir preciziškai, todėl idealiai tinka kilimams visame bute ar name. O kompaktiškieji SE 3 modeliai lengvai susitvarko su foteliais, vaikų automobilinėmis kėdutėmis ar net naminių gyvūnų gultais. Rezultatas – ne tik vizualiai švaresni paviršiai, bet ir realiai sumažintas alergenų kiekis namų aplinkoje.
Baldai, kurie vėl kvėpuoja: minkštų paviršių atgaivinimas
Minkšti baldai linkę kaupti alergenus. Net jei išoriškai atrodo tvarkingi, jų pluoštuose gali būti milijonai mikroskopinių dalelių. SE įrenginiai geba išplauti visą šį sluoksnį, o audiniai vėl tampa purūs, gaivūs ir malonūs liesti.
„Esame matę daugybę atvejų, kai žmonės manė, jog reikia keisti sofą, o po gilaus valymo baldai atrodė lyg nauji. Tai ir estetika, ir sveikata viename, – pasakoja O. Kaziliūnas. – Valymo metu pašalinamos ne tik dulkės, bet ir kvapai. Taip pat išplaunami seniai susigėrę nešvarumai, kurie dažnai sukelia čiaudulį.“
Vaikų žaislai, pledai ir kiti „minkšti“ namų gyventojai
„Ne visi žino, kad galima saugiai valyti net storesnius audinius. Giluminė ekstrakcija ištraukia tai, ko nematome, todėl alergiški žmonės tai pajunta iškart“, – atkreipia dėmesį „Kärcher“ ekspertas.
Kodėl ECARF sertifikatas yra tikras saugumo garantas
ECARF kokybės ženklas suteikiamas tik po testų, įrodančių realų alergenų pašalinimą. SE serijos įrenginiai išlaikė šiuos testus, todėl tai nėra deklaracija – tai oficialiai patvirtintas efektyvumas.
Švaresni namai – lengvesnis kvėpavimas
Alergijų valdymas prasideda nuo namų higienos. SE serijos įrenginiai su ECARF ženklu padeda sukurti aplinką, kurioje mažiau dirgiklių, daugiau gaivos ir žymiai geresnė savijauta. Tai nėra vien estetikos klausimas – tai investicija į kasdienio gyvenimo kokybę.
„Mes norime, kad žmonės savo namuose jaustųsi saugiai ir lengvai. Jei technologija gali palengvinti kvėpavimą – ji turi būti naudinga ir prieinama“, – apibendrina „Kärcher“ ekspertas.
Šiuolaikiniai alergiški žmonės nori sprendimų, kurie būtų veiksmingi, greiti ir patogūs. ECARF sertifikuoti „Kärcher“ SE įrenginiai būtent tokie ir yra: mažiau alergenų, daugiau komforto ir kasdienės ramybės.