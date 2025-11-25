Numerologai sudarė sąrašą, kada šiemet geriausia puošti eglutę: energetiškai stipriausios dienos

Numerologė Irina Postoliuk teigia, kad eglutę geriausia puošti energetiškai stipriomis dienomis. Jos žodžiais, jei eglutė papuošiama tinkamu metu, tai sustiprina namų energiją, sutvarko atmosferą ir atveria sėkmės duris 2026 metams.
Geriausios dienos 2026 m. Kalėdų eglutei statyti
Gruodžio 2 d. – diena, nešanti partnerystės, namų ir harmonijos energiją. Ideali šeimos tradicijoms ir jaukumui.
Gruodžio 3 d. – kūrybingų ir lengvų vibracijų diena, tinkanti dekoratyviniams eksperimentams ir nestandartinėms idėjoms.
Gruodžio 6 d. – simbolizuoja šeimą, namų šilumą ir grožį. Viena geriausių dienų tiems, kurie nori sustiprinti santykius.
Gruodžio 8 d. – neša materialinės sėkmės ir apsaugos energiją; eglutė tampa tarsi gerovės „inkaru“.
Gruodžio 10 d. – pradeda naują ciklą, palanki tiems, kurie nori stipriai pradėti 2026-uosius.
Gruodžio 12 d. – kūrybiškumo ir šventinės nuotaikos diena. Ypač tinka rankų darbo papuošalams.
Gruodžio 15 d. – neša pusiausvyrą, meilę ir namų estetiką, padeda sumažinti įtampą tarp šeimos narių.
Gruodžio 17 d. – suteikia stiprią rezultatų energiją, palanki simboliniams papuošalams, nešantiems sėkmę.
Gruodžio 21 d. – šviesi ir lengva diena, tinkanti eglutę puošti kartu su vaikais ar artimaisiais.
Gruodžio 24 d. – stipri šeimos ir šventinės nuotaikos diena.
Gruodžio 26 d. – finansinio stabilumo ir pasitikėjimo diena, stiprinanti ketinimus dėl gerovės.
Gruodžio 30 d. – lengvos ir šventinės energijos diena, tinkama sukurti jaukumą prieš Naujuosius metus.
Kur statyti eglutę 2026 metais?
2026-ieji praeina po 1-ojo arkano – Mago – energijos. Tai judėjimo į priekį, aktyvumo, ryžtingumo ir naujo starto metai, todėl eglutės vieta turi palaikyti šias savybes.
Geriausios vietos:
Rytinė arba pietryčių kambario pusė – pradžios, vystymosi, naujų galimybių zona.
Pietinė pusė – ugnies, veiksmų ir pasitikėjimo sektorius, stiprinantis ryžtingumą ir „pradžios magiją“.
Mažiau tinkamos vietos:
Šiaurės vakarai – kontrolės ir ribų zona, kuri slopina metų energiją.
Vakarinė pusė – gali sukurti sulėtėjimo jausmą.
Siauri praėjimai, koridoriai – netinka, nes „1 energija“ mėgsta erdvę.
Kaip papuošti eglutę 2026 m. Ugninio Arklio metams?
2026 m. eglutės tendencija – paprastumas ir spalvų deriniai, kurie derina aktyvią metų energiją ir suteikia jai balansą.
Pagrindinės spalvos:
Raudona – jėga, drąsa, naujas ciklas. Tinka tiems, kurie nori proveržio.
Auksinė – sėkmė, finansai, naujos galimybės; viena stipriausių spalvų 2026 metams.
Balta – tyra pradžia, minties aiškumas. Tinka pokyčių planuojantiems žmonėms.
Papildomos spalvos, harmonizuojančios metų energiją:
Mėlyna / tamsiai mėlyna – ramina, suteikia išminties.
Violetinė – intuicija, dvasingumas.
Smaragdinė ar žalia – sveikata, atsinaujinimas, stabilumas.
Nerekomenduojama naudoti labai tamsių, niūrių atspalvių, taip pat pažeistų ar su neigiamais prisiminimais susijusių žaislų, kurie slopina „švaraus lapo“ metų vibraciją.
Ekspertė taip pat pabrėžia, kad numerologinė „1“ energija aktyvuojama per naujus dalykus, todėl rekomenduojama ant eglutės pakabinti bent vieną naują žaislą – tai simbolinis naujų galimybių ženklas.
Šaltinis: unian.net
