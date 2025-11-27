Taip daro visi šildymo ekspertai: 30 sekundžių triukas sustiprina radiatorių darbą – namai sušyla akimirksniu

Šildymo specialistai sako, kad tam įtakos turi ne tik kad tam įtakos turi ne tik radioatorių nuorinimas — yra ir dar paprastesnis veiksmas, kurį daugelis pražiūri, nors jis gali akivaizdžiai pagerinti šilumos sklaidą. Kaip rašo „The Sun“, šis mažas pokytis neretai padeda pajusti šilumą kur kas greičiau ir net sutaupyti energijos
Kodėl reikia išleisti orą iš radiatorių?
Radiatoriuose susikaupęs oras mažina šildymo efektyvumą – tuomet atsiranda šaltesni plotai, girdisi pašaliniai garsai, o dalis šilumos tiesiog neišnaudojama.
Norint patikrinti, ar radiatoriuose yra oro, patariama įjungti šildymą ir ranka pajusti, ar viršuje nėra šaltų zonų. Prieš nuleidžiant orą, šildymą būtina išjungti ir palaukti, kol radiatoriai visiškai atvės.
Naudojant bleidimo raktelį arba plokščią atsuktuvą, vožtuvas atsukamas prieš laikrodžio rodyklę. Po juo reikėtų pastatyti indą vandeniui surinkti. Kai šnypštimas nustoja ir vanduo ima bėgti tolygiai, vožtuvas užsukamas atgal.
Svarbu nepamiršti: tai daryti galima tik visiškai atvėsusiems radiatorių paviršiams – kitaip kyla nudegimų pavojus.
Dar paprastesnis triukas – perstatyti baldus
Kaip aiškina „Your Plumber“ specialistai, šilumos sklaidą gali blokuoti paprasčiausi baldai.
Jei prieš radiatorių pastatyti baldai – sofa, komoda ar fotelis – jie sugeria didžiąją dalį šilumos, todėl kambarys šyla lėčiau. Perkėlus baldus bent keliais centimetrais, šiluma laisvai pasklis į erdvę.
Tai ne tik padidina šildymo efektyvumą ir leidžia sutaupyti, bet ir apsaugo baldus nuo ilgalaikės šiluminės deformacijos.
Penki būdai, kaip išlaikyti šilumą namuose žiemą
Nekilnojamojo turto specialistas Joshua Houston pateikia kelis paprastus patarimus:
1. Užtraukite užuolaidas ryte ir vakare. Užuolaidos sudaro papildomą izoliacinį barjerą tarp langų ir kambario.
2. Pasidėkite kilimus. Nešildomos grindys sugeria daug šilumos. Kilimai sukuria izoliacinį sluoksnį ir padeda išvengti šalčio pojūčio.
3. Patikrinkite izoliaciją. Verta apžiūrėti vamzdžius, palėpę, grindų ertmes. Pigus birių medžiagų užpildas gali padėti sumažinti šilumos nuostolius.
4. Uždarykite vidines duris. Vakare dažniausiai būnama viename kambaryje – uždarytos durys šilumą išlaiko ten, kur jos labiausiai reikia.
5. Užsandarinkite skersvėjus. Šalti gūsiai gali skverbtis per katės dureles, židinius ar pašto dėžutės angą – šias vietas būtina patikrinti.
radiatoriaišildymasŽiema
