Peršalimo sezonas čia pat? Vaikų kambariai gali tapti saugesne vieta namuose!

Garų valytuvai – švari aplinka be chemikalų
Pirmiausia – garų valytuvai: jie garantuoja ypač efektyvią dezinfekciją be chemikalų. Tyrimai parodė, kad modelis „Kärcher SC 3 Deluxe“ gali sunaikinti iki 99,999 % virusų, aptinkamų balduose ir tekstilėje, taip pat iki 99,99 % bakterijų, paprastai esančių ant įvairių paviršių.
„Kärcher“ ekspertas Osvaldas Kaziliūnas pataria: „Vaikų kambaryje dauguma tėvelių nori užtikrinti ne tik švarą, bet ir sveikumą. Kai garu apdorojate baldų paviršius, žaislus ir grindis, tuo pačiu atsikratote užkratų, kurie gali būti ten įsikūrę.“
O. Kaziliūnas pataria, kad norint dezinfekuoti vaikų kambarį, pirmiausia drėgna šluoste reikia nuvalyti dulkes nuo žaislų, lentynų, lovos paviršių, o po to su garų antgaliu „pereiti“ per visus paviršius, su kuriais liečiasi vaikai: žaislus, žaidimų kilimėlį, spintelę, lovos kraštus ir kt. Įjungus maksimalų režimą, pakanka 30 sekundžių garų sąlyčio su paviršiais, kad būtų pasiekta optimali higiena.
Ekspertas perspėja, kad prieš naudojant garų valytuvą būtina įvertinti, kurie paviršiai gali būti valomi tokiu būdu, ir tiksliai laikytis gamintojo rekomendacijų dėl paviršių valymo bei priežiūros.
Ką svarbu žinoti apie grindų higieną
Vaikų kambariuose grindys – tai pagrindinė žaidimų „arena“. Ant jų ropojama, bėgiojama, žaidžiama, sportuojama arba valandų valandas sėdima prie konstruktoriaus. Deja, grindys kaupia dulkes, maisto likučius, augintinių plaukus – visa tai sukuria palankias sąlygas mikroorganizmams.
„Norint kokybiškai išvalyti vaikų kambario grindis, pirma reikia išsiurbti jas, naudojant siurblį su HEPA filtru arba kitą aukšto intensyvumo siurblį“, – sako „Kärcher“ ekspertas.
Jis paaiškina, kad HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtrai išsiskiria dideliu efektyvumu – jie pašalina ir sulaiko ore cirkuliuojančias net mažiausias daleles, taip pat mikrobus, bakterijas, virusus, sporas, žiedadulkes ir dulkių erkutes.
Po siurbimo pats metas naudoti garų valytuvą. Vienas efektyviausių – „SC 5 Deluxe“ su „VapoHydro“ funkcija, užtikrinančia paviršių apdorojimą garais ir karštu vandeniu.
„Taip pašalinate ne tik matomus nešvarumus, bet ir dezinfekuojate paviršius – peršalimo laikotarpiu tai ypač svarbu“, – tęsia O. Kaziliūnas.
Nepamirškite lovų ir kitų minkštųjų paviršių
Užkrato židiniu gali tapti bet kuris daiktas, net lovoje palikti žaislai. Garų valytuvai padeda išvalyti ne tik juos, bet ir kitus minkštuosius paviršius. Nuvilkite patalynę ir ją išskalbkite aukštesnėje temperatūroje. Išsiurbę kambarį ir paviršius, garų valytuvu apdorokite lovelės rėmą, čiužinį, pagalves, antklodes, pledus. Garų privalumas – nėra cheminių priemonių, taigi mažiau rizikos vaikams, linkusiems viską aplink liesti.
O. Kaziliūnas pabrėžia: „Jeigu leidžiate vaikams žaisti ant grindų ar į lovą įsinešti žaislus, reguliari dezinfekcija tampa ne prabanga, o investicija į vaikų sveikatą.“
Oro valymas
Didesnio efekto pasiekti gali padėti oro valytuvai. Pvz., valytuvas su HEPA 13 filtru efektyviai pašalina iš oro iki 99,95 % virusų, bakterijų, dulkių, žiedadulkių ir kitų alergenų. Tokie įrenginiai kaip „Kärcher AF 30“ turi tylų naktinį režimą ir vaikų saugumo užraktą, todėl gali veikti net ir mažųjų poilsio metu.
Kelios praktinės taisyklės:
- Reguliariai, bent kartą per savaitę, garu apdorokite grindis, žaislus ir vaiko lovos kraštus.
- Kasdien nuvalykite žaislų paviršius drėgna mikropluošto šluoste arba naudokite siurblį su HEPA filtru.
- Naudodamiesi garų valytuvu užtikrinkite, kad garai liestų paviršius bent ~30 sek. – tai gamintojo rekomendacija, pagrįsta testavimo rezultatais.
- Tobulam efektui pasiekti reguliariai vėdinkite kambarius. Šaltuoju sezonu tai gaivina orą ir padeda sumažinti drėgmės koncentraciją.
Peršalimo laikotarpiu vaikų kambarių higiena nėra vien estetinis dalykas — tai sveikatos garantas. Naudojant „Kärcher“ garų valytuvus ir kitus įrenginius, tokius kaip siurblys su HEPA filtru arba oro valytuvas, galima sukurti sveikesnę ir saugesnę erdve.